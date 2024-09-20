Altın çağı mı başlıyor? Gram altın 3 bin TL'ye dayandı, kuyumcular doldu taştı! Bankalar mevduat faizlerini indiriyor...Yüzde 50'den 38-32'ye geriledi

Fed'in politika faizinde 4,5 yıl aradan sonra beklentilerin de üzerinde indirim kararı alması sonrası günlerdir hareketli olan altın tırmanışa geçti. Altın fiyatlarında yeni rekorlar geldi. Bir kez daha zirve fiyatlarını gören gram altın 2 bin 900 tl'ye geldi, 3 bin TL sınırına dayandı. Vatandaşlar kuyumculara akın ederken, bankalar ise mevduat faizlerini indirmeye başladı.