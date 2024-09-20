Altın çağı mı başlıyor? Gram altın 3 bin TL'ye dayandı, kuyumcular doldu taştı! Bankalar mevduat faizlerini indiriyor...Yüzde 50'den 38-32'ye geriledi

Fed'in politika faizinde 4,5 yıl aradan sonra beklentilerin de üzerinde indirim kararı alması sonrası günlerdir hareketli olan altın tırmanışa geçti. Altın fiyatlarında yeni rekorlar geldi. Bir kez daha zirve fiyatlarını gören gram altın 2 bin 900 tl'ye geldi, 3 bin TL sınırına dayandı. Vatandaşlar kuyumculara akın ederken, bankalar ise mevduat faizlerini indirmeye başladı.
Fed, 2020 yılının Mart ayından sonra ilk kez faiz indirimine giderken, 25 baz puan beklentisinden farklı olarak 50 baz puanlık indirim kararı alınınca piyasalar da hareketlendi.
Özellikle altın fiyatları tırmanışa geçti. 24 ayar altının gramı 2900 lirayı buldu. Çeyrek altın ise 4 bin 700 seviyesine kadar yükseldi.
Fiyatların artmasına rağmen daha da yükselecek beklentisi yatırımcıları altına yönlendirirken, kuyumcular ise adeta doldu taştı.
Fed'in karar altın fiyatlarını yükseltirken dolar ve euro ise az da olsa geriledi.
Borsa da yükselişe geçerken, kripto piyasaları da hareketlendi. Bitcoin yüzde 4 arttı.
MERKEZ BANKASI SÜRPRİZ YAPMADI