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  4. Altın çağı mı başlıyor? Gram altın 3 bin TL'ye dayandı, kuyumcular doldu taştı! Bankalar mevduat faizlerini indiriyor...Yüzde 50'den 38-32'ye geriledi

Altın çağı mı başlıyor? Gram altın 3 bin TL'ye dayandı, kuyumcular doldu taştı! Bankalar mevduat faizlerini indiriyor...Yüzde 50'den 38-32'ye geriledi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.09.2024 07:32
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Fed faiz indirdi, altın tırmanışa geçti. Gram altın 3 bin TL'ye dayanırken 'Daha da artacak' beklentisiyle vatandaşlar adeta kuyumculara akın etti. Altın fiyatlarında yeni rekorlar gelirken Merkez Bankası sürpriz yapmadı ve faizi sabit tuttu. Uzmanlar faiz indirimi için tarih verirken; bankalar ise mevduat faizlerini indirmeye başladı. Yüzde 50'leri aşan uzun vadeli mevduat faizleri yüzde 38-32 seviyelerine kadar geriledi. İşte piyasalarda son durum...

Fed'in politika faizinde 4,5 yıl aradan sonra beklentilerin de üzerinde indirim kararı alması sonrası günlerdir hareketli olan altın tırmanışa geçti. Altın fiyatlarında yeni rekorlar geldi. Bir kez daha zirve fiyatlarını gören gram altın 2 bin 900 tl'ye geldi, 3 bin TL sınırına dayandı. Vatandaşlar kuyumculara akın ederken, bankalar ise mevduat faizlerini indirmeye başladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.841,80
2.842,30
% 0.46
07:54
Ons Altın / TL
88.340,63
88.434,72
% 0.5
08:09
Ons Altın / USD
2.593,06
2.593,50
% 0.25
08:09
Çeyrek Altın
4.546,88
4.647,15
% 0.46
07:54
Yarım Altın
9.065,35
9.294,31
% 0.46
07:54
Ziynet Altın
18.187,54
18.531,77
% 0.46
07:54
Cumhuriyet Altını
19.062,00
19.350,00
% 0.21
16:57
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YATIRIMCI ALTINA KOŞTU

YATIRIMCI ALTINA KOŞTU

Fiyatların artmasına rağmen daha da yükselecek beklentisi yatırımcıları altına yönlendirirken, kuyumcular ise adeta doldu taştı.

Fed'in karar altın fiyatlarını yükseltirken dolar ve euro ise az da olsa geriledi.

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BITCOIN YÜZDE 4 ARTTI

Borsa da yükselişe geçerken, kripto piyasaları da hareketlendi. Bitcoin yüzde 4 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın mevduat faizi
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