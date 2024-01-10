Altın fiyatları düştü! Herkes bu soruyu soruyor: 2024'te altın fiyatlarını neler bekleniyor, düşüş alım fırsatı mı? Fed'in faiz kararı tabloyu değiştirebilir...

Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için 2024 senaryoları konuşulmaya devam ediyor. Yeni yılda da yükselmesi beklenen altında yaşanan düşüş yaşandı. Altındaki gerileme alım fırsatı mı? Ekonomi gazetecisi Ebru Baki, Fed'in faiz indirimi kararının ardından altında yaşanacak gelişmeleri yorumladı. Baki yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine de dikkat çekti.
Baki Sözcü TV'de yayında, "Haftaya düşüş eğiliminde başlayan altın için beklentiler neler? Altındaki düşüş alım fırsatı mı? Gram altında alım fırsatı mı diye çok soruluyor.ABD'de tarım dışı istihdam verileri iyi, yarın enflasyon verileri gelecek." dedi.
Baki şu ifadeleri kullandı:
"Bu kritik veri olacak. Fed'in mart ayında değil de daha sonra faiz indirimi yapacağı beklenti haline geldi piyasalarda.Mart ayında yüzde 80-90 faiz indirimi bekleniyordu. Beklenti yüzde 50'nin altına indi oran olarak."
"Bu da dolara bir miktar güç kazandırdı, altını baskıladı. Fakat önümüzdeki dönem Fed faiz indirecek ve altın fiyatları da yükselmeye devam edecek. Bu düşüş bir alım fırsatı mı biz de soracağız."
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de altındaki düşüşün kalıcı olmadığını söylemişti. Memiş düşüşün bir alım fırsatı olduğunu vurgulayarak, "2070 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça yılın ilk çeyreğinde beklediğim 2150 lira devamında 2200 lira seviyelerini beklemeye devam edeceğiz." demişti.