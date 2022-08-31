ALTIN FİYATLARI GÜNCEL: 31 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Ağustos 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ve tam altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

31 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

31 Ağustos Salı günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.



GRAM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 1.007,09 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.007,64 lira satış fiyatı 1.007,82 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 6.658,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.583,00 TL satış fiyatı 6.660,00 TL üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Çeyrek altın, son kapanışını 1.670,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Ağustos itibariyle 1.653,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.671,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

