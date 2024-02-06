Altın fiyatları ibre aşağı yönlü! Yükseliş ne zaman başlayacak, uzman isim tarih ve rakam verdi: "Her ay kademeli olarak..."

ABD'den gelen verilerle birlikte altın rotasını yeniden belirledi. Ons altın ve gram altın fiyatlarında düşüş var. Altın fiyatlarında son durum ve seyir nedir? Altın ve Para Uzmanı Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, aşağı yönlü seyrin yatırımcılar için bir alım fırsatı olduğunu vurgulayarak çarşamba gününü işaret etti. Memiş, altında her ay kademeli olarak artış yaşanacağını kaydetti. İşte altınla ilgili merak edilenler...

