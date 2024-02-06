Altın fiyatları ibre aşağı yönlü! Yükseliş ne zaman başlayacak, uzman isim tarih ve rakam verdi: "Her ay kademeli olarak..."

ABD'den gelen verilerle birlikte altın rotasını yeniden belirledi. Ons altın ve gram altın fiyatlarında düşüş var. Altın fiyatlarında son durum ve seyir nedir? Altın ve Para Uzmanı Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, aşağı yönlü seyrin yatırımcılar için bir alım fırsatı olduğunu vurgulayarak çarşamba gününü işaret etti. Memiş, altında her ay kademeli olarak artış yaşanacağını kaydetti. İşte altınla ilgili merak edilenler...
Altın bu haftaya dalgalı bir seyirde başladı. Son rakamlar neler, dalgalanmalar ne kadar devam edecek?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın geçen hafta dalgalı bir seyirdeydi. Çarşamba gününe kadar baskı altında kalan altın fiyatları hem ons bazında hem gram bazında çarşamba sonrası yükseliş trendindeydi. Gram altın tarafında 2070 seviyesine kadar, ons altın tarafında da 2057 dolar seviyesine kadar yükselişler gördük." dedi.
Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen hafta ABD'de açıklanan veriler önemliydi. Faiz kararları açıklandı. Yine küresel çaptaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta da altında dalgalı bir seyir bekliyoruz. Altın haftaya baskı altında başladı. Biraz daha düşüş trendinde. Ons altında 2025 dolar seviyesi var şu anda. Gram altın serbest piyasalarda 2055 seviyesinde. Çarşamba gününden sonra bu yükselişlerin devam edeceğini öngörüyoruz."
"Özellikle yine ons altındaki hedef noktamız 2070 dolar seviyesi, gram altın hedef noktamız da 2090 lira seviyesi. Çarşamba gününden sonra bu yükselişlerin devam etmesi muhtemen. Doların uluslararası piyasalarda değer artışı var. Dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde. O yüzden bu baskılanma devam ediyor yine."
"Ons altında 2018 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Buradan tekrar bir tepki yükselişi var. Bu baskılanan yatay sakin seyirde altın alacak, düğün yapacak, altın borcu olan vatandaşlarımıza da alım fırsatı vermeye devam ediyor."