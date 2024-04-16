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Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası tavan yaptı! Evlenecek çiftlere kuyumculardan uyarı: '1 gramlık altınların....'

16.04.2024 13:03
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Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaz aylarının gelmesiyle birlikte çiftler düğün hazırlıklarını yapmaya başladı. Çiftlerin düğün hazırlıklarında en önemli masraflarından biri takı ve altın alışverişi oluyor. Rekor fiyatlardan sonra evlenecek çiftlerin takı alışverişi de erken başladı.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken evlenecek çiftlerin de telaşı başladı. Çiftler dünyanın gözünü çevirdiği İran- İsrail gerilimi sonrası fiyatların daha da artmasından korkuyor. Kuyumcular altın fiyatlarında artışın süreceğini hatırlatarak tavsiyelerde bulundu. Eskişehir Kuyumculuk Mağaza Müdürü Emre Öztürk, “Düğün yapacaklara tavsiyemiz altınları şimdiden alarak, kenara koymaları yönünde olacaktır çünkü fiyatlar yükselmeye devam edecektir. Şu anda 1 gramlık altınların özellikle 22 ayarda satış ve üretimleri durdu” dedi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa

Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaz aylarının gelmesiyle birlikte çiftler düğün hazırlıklarını yapmaya başladı. Çiftlerin düğün hazırlıklarında en önemli masraflarından biri takı ve altın alışverişi oluyor.

Eskişehir Kuyumculuk Mağaza Müdürü Emre Öztürk, altın piyasası hakkında da bilgi verdi. 9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili sırasında piyasalar kapalıyken altıdaki hareketliliğin devam ettiğini belirten Öztürk, bu hareketliliğe İsrail ile İran arasındaki krizinde tuz, biber olduğunun altını çizdi. Altın fiyatlarının yükselim eğiliminde olduğunu hatırlatan Emre Öztürk, çiftlere şimdiden takı alışverişini yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Öztürk, “9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili geçirdik. Piyasalar kapalıyken hareketlilik devam etti ve altın fiyatları tavan yaptı diyebiliriz. Buna ek olarak İran ile İsrail hattındaki gerilim bu duruma birazcık daha tuz biber oldu diyebiliriz. Piyasalar bayram arifesinde kapalıyken gram altın fiyatları hızlı bir şekilde 2 bin 700 lira seviyelerine kadar yükseldi." dedi.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın devam etmemesi ve tarafların geri çekilmesiyle beraber altın fiyatları küçük de olsa bir düşüş gösterdi ama piyasalardaki işçilik fiyatlarındaki yükseklikler hala devam etmektedir. Bu durum da piyasa hareketliliğini bozmamaktadır, o yüzden altın fiyatları hala yüksek seviyelerde seyretmekte. Özellikle yatırım yapacak müşterilerimize önümüzdeki günlerde bu seyrin devam edeceği yönünde bir bilgi verebiliriz”

"TAKILARDA TERCİHLER YATIRIMA YÖNELDİ"

"TAKILARDA TERCİHLER YATIRIMA YÖNELDİ"

Düğün sezonunun açıldığını söyleyen Müdür Emre Öztürk, gelin ve damat adayların tavsiyelerini şöyle iletti;

“Onun haricinde düğün sezonumuz şu anda açıldı. Altın fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak düğün hareketliliği önceki sezonlara göre biraz düşük başladı. Bu sebeple altın fiyatlarındaki yükselişle beraber gelin ve damatlarımız yatırıma daha çok imkan sağlayan altınlara yöneldiler. Mesela bilezik yerine çeyrek altın, takı seti yerine ise bilezik tercih ettiler. Takıların alış şekilleri değişti diyebiliriz."

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