Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası tavan yaptı! Evlenecek çiftlere kuyumculardan uyarı: '1 gramlık altınların....'

Öztürk, “9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili geçirdik. Piyasalar kapalıyken hareketlilik devam etti ve altın fiyatları tavan yaptı diyebiliriz. Buna ek olarak İran ile İsrail hattındaki gerilim bu duruma birazcık daha tuz biber oldu diyebiliriz. Piyasalar bayram arifesinde kapalıyken gram altın fiyatları hızlı bir şekilde 2 bin 700 lira seviyelerine kadar yükseldi." dedi.