Altın fiyatları ters köşe! Değer kaybı yüzde 2'yi aştı: İslam Memiş hafta sonuna işaret etti: Yeniden o rakama fırlayabilir (23 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları…)

Altın yatırımcılarının gözü kulağı son rakamlarda.Yeni haftada altın fiyatları beklenmedik bir düşüşle başlayan altında bugün de negatif seyir devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin altın için alım fırsatı olduğunu belirtirken jeopolitik gerilimlere de dikkat çekti. Gerilimlerle ilgili çok fazla manipülatif haberler geldiğini belirten Memiş, benzer şekilde hafta sonu da haberlerin sürmesi durumunda gram altının 2700 lirayı görebileceğini söyledi.
İslam Memiş, kendi Youtube kanalında şu değerlendirmeleri yaptı:
"Ons altın tarafında şu anda 2331 dolar seviyesi var. Son bir haftadır altın tarafında düşüş beklediğimi acele edilmemesi gerektiğiyle alakalı uyarılarım vardı."
"Özellikle ons tarafında düşüş beklediğimiz dolar almayı tercih etmiştik. Ons tarafında 2300 dolar seviyesinin altında sarkmaları bekliyorduk. Beklediğimiz düşüşler gerçekleşiyor."
"2300 dolar destek seviyesi. Bu düşüş eğilimi devam etmekte. Korkan veya tedirgin olan varsa yüzde 50 alım yapabilir. Beklemek isteyenler 2300 dolar destek seviyesini takip edebilir."
"Orta ve uzun vadede değişiklik var mı? Tabii ki hayır. Gram altında yaz aylarında, düğün sezonunda özellikle temmuz, ağustos aylarında 3000 lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 3500 lira seviyesi yine masada durmaya devam ediyor. Burada herhangi bir gerilme, revize ve düşüş ihtimali şu anda beklemiyorum."
"Gram altın yatırımcısına özellikle geçen hafta ons altını takip edin, 2300 dolar seviyesinin altuna sarkınca karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alımlarınızı yapabilirsiniz."