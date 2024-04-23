Altın fiyatları ters köşe! Değer kaybı yüzde 2'yi aştı: İslam Memiş hafta sonuna işaret etti: Yeniden o rakama fırlayabilir (23 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları…)

"Orta ve uzun vadede değişiklik var mı? Tabii ki hayır. Gram altında yaz aylarında, düğün sezonunda özellikle temmuz, ağustos aylarında 3000 lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 3500 lira seviyesi yine masada durmaya devam ediyor. Burada herhangi bir gerilme, revize ve düşüş ihtimali şu anda beklemiyorum."