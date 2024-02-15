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  4. ALTIN FİYATLARI VE DOLAR/TL’DE SON DURUM | Uzman isimler rakamları birer birer açıkladı: Yarından itibaren her şey değişecek! ‘Bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir’

ALTIN FİYATLARI VE DOLAR/TL’DE SON DURUM | Uzman isimler rakamları birer birer açıkladı: Yarından itibaren her şey değişecek! ‘Bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
15.02.2024 08:54 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken, dolar/TL kuru serbest piyasada 31 lirayı aşarak rekor kırdı. Altında yaşanan hareketlilik sonrası uzmanlardan çifte rekor için rakam geldi. Ons altın fiyatı için kademeli olarak 2.150 dolar tahmini yapılırken, gram altın fiyatı içinse 3 aşamalı rekor rakamını İslam Memiş açıkladı. Memiş, “Bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir” diyerek yatırımcıya seslendi. İşte 15 Şubat Perşembe Kapalıçarşı ile gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı.

Salı günü açıklanan ABD enflasyon verisi beklenenin aksine yüksek geldi. Altın fiyatları baskı altında kalarak düşüşe geçti. Bundan sonrası gelecek yeni verilere bağlı. 2024’de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizi inmeye başlayacak ama ne zaman? Fed temkinli olmayı sürdürürken, ekonomistler faiz indirimi için enflasyon verisinin tarihi biraz ötelediğini düşünüyor. Mart değil, Mayıs değil, piyasa tahmini ‘Haziran olabilir’ şeklinde!

Fiyatlamayı ABD seçim haberleri, Orta Doğu, ABD şirket haberleri de etkiliyor. Donald Trump seçilirse Ukrayna-Rusya barışında acele edeceğini ifade etti. Refah odaklı haberler de dikkat çekiyor.

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Tüm bu gelişmelerle bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23, Dolar Endeksi 104,7, ons altın 1.992 dolar civarında işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı 2019 TL’den, çeyrek altın 3.482 TL’den, Cumhuriyet altını 14.154 TL’den değerleniyor.

DOLAR 31 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

DOLAR 31 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Dolar/TL kuru serbest piyasada 31,1615 lirayı aşarak rekor kırdı. Euro/TL ise 33,3926 seviyesine kadar yükseldi.

YARINA DİKKAT!

YARINA DİKKAT!

Altın fiyatları hareketli bir seyirde ilerlerken Alb Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bugün açıklanacak ABD perakende satışlar ile yarın duyurulacak ABD Üretici Fiyatları Endeksi’ni (ÜFE) işaret eden Yağbasan şunları kaydetti:

“Bunlar oldukça önemli bir kriter. Perakende ve ÜFE verisi ile belli başlı bir yön arayışında bulunmasını bekliyoruz. 2030 dolardan işlem gören ons altın ABD enflasyonu sonrasında 1990 seviyelerine geri çekildi.

Ama gelecek verilerde beklentiler üzerinde bir veri görürsek ve ekonomik canlılığa işaret eden rakamlarla karşılaşırsak ons altında 1975 seviyesi önem arz ediyor. Ama bu hgareketler tamamen kısa vadeli hareketler. Ama orta ve uzun vadede Fed faiz indirimi hala fiyatlanıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Altın
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