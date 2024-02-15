ALTIN FİYATLARI VE DOLAR/TL’DE SON DURUM | Uzman isimler rakamları birer birer açıkladı: Yarından itibaren her şey değişecek! ‘Bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir’

Salı günü açıklanan ABD enflasyon verisi beklenenin aksine yüksek geldi. Altın fiyatları baskı altında kalarak düşüşe geçti. Bundan sonrası gelecek yeni verilere bağlı. 2024’de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizi inmeye başlayacak ama ne zaman? Fed temkinli olmayı sürdürürken, ekonomistler faiz indirimi için enflasyon verisinin tarihi biraz ötelediğini düşünüyor. Mart değil, Mayıs değil, piyasa tahmini ‘Haziran olabilir’ şeklinde!

Fiyatlamayı ABD seçim haberleri, Orta Doğu, ABD şirket haberleri de etkiliyor. Donald Trump seçilirse Ukrayna-Rusya barışında acele edeceğini ifade etti. Refah odaklı haberler de dikkat çekiyor.



