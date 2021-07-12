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Altın fiyatlarında düşüş! Bugün (12 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

12.07.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde 508 liraya kadar yükselmesinin ardından bugün güne 503 seviyesinde başladı. Altın fiyatlarında küresel olarak bir düşüş eğilimi bulunuyorken, Ons altın ise 1.800 doların üzerindeki seviyesini koruyor. 12 Temmuz günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu sakin ilerleyen altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın güne 503 seviyesinde başlarken, Çeyrek altın ise günü 823 ile açtı. Bunun yanında yarım altın ise 12 Temmuz sabahına 1.651 ile başladı. İşte 12 Temmuz altın fiyatları…

ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin nispeten azalmış olması ons altın fiyatını desteklerken; ons altın en yüksek 1807 dolar seviyesini; en düşük ise 1796 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.29 oranında düşüşle 1803 dolardan işlem gördü.

Ons altında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) baskısını hissetmeye devam ediyoruz. Her ne kadar son Fed Açık Federal Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında varlık alımlarını azaltması için yeterli şartların oluşmadığı vurgusunu alsak da, bu ons altının kısmen yükselmesini destekledi. Henüz altın fiyatlarında yükselişin daha net bir şekilde izleneceği ortam oluşmuş değil.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 503,44 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,23 azalışla 502,27'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 503,42 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 825,94 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,24 azalışla 823,94'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 823,74 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.651,88 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,21 azalışla 1.648,25'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.647,48 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.270,45 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,15 azalışla 3.265,47'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.284,89 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.363,66 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,20 azalışla 3.356,76'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.379,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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