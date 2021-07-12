Altın fiyatlarında düşüş! Bugün (12 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu sakin ilerleyen altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın güne 503 seviyesinde başlarken, Çeyrek altın ise günü 823 ile açtı. Bunun yanında yarım altın ise 12 Temmuz sabahına 1.651 ile başladı. İşte 12 Temmuz altın fiyatları…

ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin nispeten azalmış olması ons altın fiyatını desteklerken; ons altın en yüksek 1807 dolar seviyesini; en düşük ise 1796 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.29 oranında düşüşle 1803 dolardan işlem gördü.

Ons altında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) baskısını hissetmeye devam ediyoruz. Her ne kadar son Fed Açık Federal Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında varlık alımlarını azaltması için yeterli şartların oluşmadığı vurgusunu alsak da, bu ons altının kısmen yükselmesini destekledi. Henüz altın fiyatlarında yükselişin daha net bir şekilde izleneceği ortam oluşmuş değil.