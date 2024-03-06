Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geldi! İslam Memiş'ten altın tahminlerini tepetaklak edecek 'dalgalanma' uyarısı: Paranın patronu o günü bekliyor...

"HIZLI YÜKSELİŞLER SAĞLIKSIZ"

"Ons altın uluslararası piyasalarda 2141 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2070 dolar seviyesinden başlatmış olduğumuz bu yükselişler 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri de sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabii ki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselecek, bu beklentimiz devam ediyor. Ama bir günlük yükselişi bu kadar hızlı ve agresif olması teknik olarak tamamen fake bir yükseliştir, dikkat etmenizde fayda var. Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050- 2150 şimdi 2141 dolar seviyesi görüldü. Buradan tekrar satış görülme ihtimali çok kuvvetli."