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  4. Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geldi! İslam Memiş'ten altın tahminlerini tepetaklak edecek 'dalgalanma' uyarısı: Paranın patronu o günü bekliyor...

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geldi! İslam Memiş'ten altın tahminlerini tepetaklak edecek 'dalgalanma' uyarısı: Paranın patronu o günü bekliyor...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.03.2024 10:08
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Altın fiyatlarında dün rekor üstüne rekor gelirken yatırımcılar altın fiyatlarındaki dalgalanmaları takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında agresif yükselişe dikkat çekerek, sert dalgalanmalara karşı uyardı. "Aman dikkat" diyerek 100 dolarlık düşüşü işaret etti. 6 Mart 2024 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından altında rekorlar gelmeye devam ediyor. Yatırımcılar yükseliş karşısında sevinirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rekorların sürpriz olmadığını ancak yükselişleri sağlıksız gördüğünü, teknik olarak ihlal edilen alanların olduğunu söyledi. Cuma gününe dikkat çekti. Peki dünkü tarihi zirve sonrası altın fiyatlarında son durum ne?

Anlık Borsa

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İslam Memiş Youtube kanalında şu değerlendirmelerde bulundu:


"Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziran ayında başlayacağı beklentileri ile dün tarihi zirve seviyesini 2141 dolara yükselmesinin ardından bugün hafif geriledi. Bugünkü işlemlerde 2130 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 2125 dolarda işlem gördü."

GRAM ALTINDAN YENİ ZİRVE

GRAM ALTINDAN YENİ ZİRVE

"Gram altın, saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,25 primle 2168 liradan alıcı bulurken tarihi zirvesini de yeniledi. Çeyrek altın 3.546,26 liradan, yarım altın 7.092,52 liradan, Cumhuriyet altını ise 14.142 liradan işlem görüyor."

"ALTINDA REKORLAR SÜRPRİZ DEĞİL"

"ALTINDA REKORLAR SÜRPRİZ DEĞİL"

"Altında hem ons hem gram tarafında sert yükselişler var. Her gün rekor tazeleyen yükseliş trendi var. Bu rekorlar bizim için sürpriz değil. Bu yıl 3 bin TL seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz."

"HIZLI YÜKSELİŞLER SAĞLIKSIZ"

"HIZLI YÜKSELİŞLER SAĞLIKSIZ"

"Ons altın uluslararası piyasalarda 2141 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2070 dolar seviyesinden başlatmış olduğumuz bu yükselişler 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri de sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabii ki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselecek, bu beklentimiz devam ediyor. Ama bir günlük yükselişi bu kadar hızlı ve agresif olması teknik olarak tamamen fake bir yükseliştir, dikkat etmenizde fayda var. Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050- 2150 şimdi 2141 dolar seviyesi görüldü. Buradan tekrar satış görülme ihtimali çok kuvvetli."

"CUMA GÜNÜNE DİKKAT, 100 DOLARLIK BİR SATIŞ GELEBİLİR"

"CUMA GÜNÜNE DİKKAT, 100 DOLARLIK BİR SATIŞ GELEBİLİR"

"Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve FED Başkanı'nın açıklamaları var. Dolayısıyla tekrar 100 dolarlık bir satış gelebilir. Aman dikkat edin."

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