Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü, üst üste düşüşler yaşamıştı, yeniden yükselişte! İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı! '1 Mayıs'a kadar... '

Memiş Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altında bir yükseliş var, neredeyse yüzde 1'e varıyor. Diğer videolarımda da 2300 dolar destek seviyesi. 2300 dolardan aşağı yönlü kırılırsa 2280 dolar destek seviyesi var." dedi.