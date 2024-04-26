Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü, üst üste düşüşler yaşamıştı, yeniden yükselişte! İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı! '1 Mayıs'a kadar... '

Altın yatırımcıları dikkat! Birkaç gündür düşüşte olan altın fiyatlarında yeni gelişme yaşandı. Düşüş rüzgarı terse döndü, altında yükseliş başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed'in 1 Mayıs'ta açıklayacağı faiz karaı öncesi altında takip edilmesi gereken kritik seviyeleri açıkladı.
Ons altın fiyatı: Alış: 2.333,77 Satış: 2.334,15 TL
Gram altın fiyatı: Alış: 2.442,71 TL Satış: 2.443,02 TL
Çeyrek altın fiyatı: Alış: 3.908,33 TL Satış: 3.994,33 TL
Yarım altın fiyatı: Alış: 7.792,23 TL Satış: 7.988,67 TL
Cumhuriyet altını fiyatı: Alış: 15.633,31 TL Satış: 15.928,48TL
Memiş Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altında bir yükseliş var, neredeyse yüzde 1'e varıyor. Diğer videolarımda da 2300 dolar destek seviyesi. 2300 dolardan aşağı yönlü kırılırsa 2280 dolar destek seviyesi var." dedi.
Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın 2295 dolar seviyesine kadar geriledi. Buradan tekrar yukarı yönde hareketlerini sürdürmekte. 2280-2380 dolar aralığı 1 Mayıs'a kadar odaklandığımız seviye, tepki yükselişleri ve toparlanma normaldir. Orta ve uzun vadede 2600 dolar seviyesiyle alakalı düşüncemizde herhangi bir değişiklik yok."
"Gelelim gram altın fiyatına... Gram altında 2450 lira seviyesiyle alakalı düşüş riski olduğundan bahsettim. 23 Nisan'dan sonraki çarşamba günü geç kalmadınız, bankalar kapalı ama bir gün sonra gram altınınızı alabilirsiniz, panik yapmayın uyarılarım vardı."
"Gram altında yükseliş yönlü beklentim hala devam ettiği için alım yapılması yönünde uyarılarım da vardı. Gram altın serbest piyasada 2520 lira serbest piyasalarda. Gram altın TL fiyatında takip ettiğimiz seviye yukarıda 2550 lira, 2560 lira direnci olacak. Yukarı yönlü kırılırsa da 2600 lira hedef konumumuzda olacak."