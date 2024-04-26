FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü, üst üste düşüşler yaşamıştı, yeniden yükselişte! İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı! '1 Mayıs'a kadar... '

Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü, üst üste düşüşler yaşamıştı, yeniden yükselişte! İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı! '1 Mayıs'a kadar... '

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 10:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında ibre terse döndü, birkaç gündür düşüşte olan altın yükselmeye başladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede politika alanının daraldığına yönelik korkuların varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların da bankanın ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam ettiğini ifade etti. 26 Nisan Cuma günü gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın yatırımcıları dikkat! Birkaç gündür düşüşte olan altın fiyatlarında yeni gelişme yaşandı. Düşüş rüzgarı terse döndü, altında yükseliş başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed'in 1 Mayıs'ta açıklayacağı faiz karaı öncesi altında takip edilmesi gereken kritik seviyeleri açıkladı.

Canlı Borsa

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatı: Alış: 2.333,77 Satış: 2.334,15 TL

Gram altın fiyatı: Alış: 2.442,71 TL  Satış: 2.443,02 TL

Çeyrek altın fiyatı: Alış: 3.908,33 TL Satış: 3.994,33 TL

Yarım altın fiyatı: Alış: 7.792,23 TL Satış: 7.988,67 TL

Cumhuriyet altını fiyatı: Alış: 15.633,31 TL Satış: 15.928,48TL

Memiş Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altında bir yükseliş var, neredeyse yüzde 1'e varıyor. Diğer videolarımda da 2300 dolar destek seviyesi. 2300 dolardan aşağı yönlü kırılırsa 2280 dolar destek seviyesi var." dedi.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın 2295 dolar seviyesine kadar geriledi. Buradan tekrar yukarı yönde hareketlerini sürdürmekte. 2280-2380 dolar aralığı 1 Mayıs'a kadar odaklandığımız seviye, tepki yükselişleri ve toparlanma normaldir. Orta ve uzun vadede 2600 dolar seviyesiyle alakalı düşüncemizde herhangi bir değişiklik yok."

"Gelelim gram altın fiyatına... Gram altında 2450 lira seviyesiyle alakalı düşüş riski olduğundan bahsettim. 23 Nisan'dan sonraki çarşamba günü geç kalmadınız, bankalar kapalı ama bir gün sonra gram altınınızı alabilirsiniz, panik yapmayın uyarılarım vardı."

"Gram altında yükseliş yönlü beklentim hala devam ettiği için alım yapılması yönünde uyarılarım da vardı. Gram altın serbest piyasada 2520 lira serbest piyasalarda. Gram altın TL fiyatında takip ettiğimiz seviye yukarıda 2550 lira, 2560 lira direnci olacak. Yukarı yönlü kırılırsa da 2600 lira hedef konumumuzda olacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın ons altın dolar ne kadar
En Çok Okunan Haberler
Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Bakanlık uyardı! IBAN'ı olan herkesi ilgilendiriyor: Bunu yapmazsanız hapse girebilirsiniz

Bakanlık uyardı! IBAN'ı olan herkesi ilgilendiriyor: Bunu yapmazsanız hapse girebilirsiniz

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

Avukat vahşeti! Kadını 4'üncü kattan attıktan sonra gülüp müzik açmış

Avukat vahşeti! Kadını 4'üncü kattan attıktan sonra gülüp müzik açmış

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Merkez Bankası kararı sonra yüzde 60'a dayandı: Getiriler yükseldi, işte banka banka faiz oranları!

Merkez Bankası kararı sonra yüzde 60'a dayandı: Getiriler yükseldi, işte banka banka faiz oranları!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.