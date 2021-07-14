Altın fiyatlarında yükseliş! Bugün (14 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları bugün de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın dün günü 501 seviyesinde kapatırken bugün kapanış seviyesine yakın bir seyirde güne başladı. Çeyrek altın ise dün günü 817 seviyesinde bitirirken 14 Temmuz gününü 822 ile açtı. Altın fiyatlarının bugün TCMB’nin açıklayacağı faiz kararının ardından ne olacağı ise analistler tarafından izlenecek. Bunun yanında Ons Altın fiyatı, yüzde 0,3 değer artışı yaşayarak şu an için 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen Delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın artan risk iştahıyla altının ons fiyatının gerilediğini ifade etti.

SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak faiz kararında Merkez'in faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Cuma Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.