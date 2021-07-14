FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarında yükseliş! Bugün (14 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yükseliş! Bugün (14 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

14.07.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Temmuz altın fiyatları bugün güne yükselişle başladı. Geçtiğimiz günlerde düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz iki gün yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın, dün güne hafif bir yükselişle başlamasının ardından gün içinde 503 seviyesine kadar yükseldi. Ancak gün sonuna doğru ise değer kaybı yaşadı. Merkez Bankası’nın faiz kararına altın fiyatlarının ne tepki vereceği uzmanlar tarafından takip ediliyor. Peki Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları bugün de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın dün günü 501 seviyesinde kapatırken bugün kapanış seviyesine yakın bir seyirde güne başladı. Çeyrek altın ise dün günü 817 seviyesinde bitirirken 14 Temmuz gününü 822 ile açtı. Altın fiyatlarının bugün TCMB’nin açıklayacağı faiz kararının ardından ne olacağı ise analistler tarafından izlenecek. Bunun yanında Ons Altın fiyatı, yüzde 0,3 değer artışı yaşayarak şu an için 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen Delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın artan risk iştahıyla altının ons fiyatının gerilediğini ifade etti.

SABİT KALMASI BEKLENİYOR
Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak faiz kararında Merkez'in faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Cuma Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 501,22 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,42 artışla 503,05'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 501,20 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 822,30 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,51 artışla 826,07'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 817,61 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.644,61 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,49 artışla 1.651,73'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.635,21 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.256,04 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,45 artışla 3.268,95'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.260,98 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.348,84 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,45 artışla 3.362,06'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.373,00 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

Fiyatlar arttı, satışlar düştü!

Fiyatlar arttı, satışlar düştü!

Her işçi için ayda 1556 TL! Prim ve vergi devletten

Her işçi için ayda 1556 TL! Prim ve vergi devletten

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim!

Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hesabı olanlar dikkat! Limit artırılıyor

Hesabı olanlar dikkat! Limit artırılıyor

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.