Altın fiyatlarındaki yükselişinin sebebi belli oldu! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

'BEN BÖYLE KALABALIK GÖRMEDİM'

“Alıcı daha çok geliyor özellikle altına talep çok yoğun. Tam altın 15 bin 700 lira ile rekor seviyede… Şu 15 güne baktığımız zaman altın yani 2 bin 100 lira seviyesinden 2 bin 300'e çok sert yükseldi. 30 senedir Kapalıçarşı’dayım ben böyle kalabalık görmedim. Altın almak için geliyorlar. Çünkü borcu olan çok var fiyat devamlı yükseliyor yani yakalamak çok zor. Altın alacaklar buralar yüksek hani bu altın 2 bin 300 - 350 olsa bile gramı 2 bin 100-150 seviyesine bir daha gelecektir oradan almaları tavsiye diyorum.”