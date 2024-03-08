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Altın fiyatlarındaki yükselişinin sebebi belli oldu! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

08.03.2024 08:16
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Gram altında çok kısa sürede rekor üstüne rekor kırıldı. Bir numaralı yatırım aracı olan Türk insanının ‘güvenli iman’ olarak gördüğü altın büyük bir yükseliş trendine girdi. Gram altın dün 2 bin 300 lirayı gördü. Kapalıçarşı’da esnaflık yapanlar ‘30 yıldır ben böyle kalabalık görmedim’ demeye başladı. Peki altın fiyatlarındaki bu yükselişin sebebi ne ve yukarı yönlü seyir nereye kadar devam edebilir? İşte altın piyasasındaki son durum…

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasaların güvenli limanı altının gramı gün içinde 2 bin 300 lirayı geçti. Öyle ki sene başında gram altın bin 958 liraydı altındaki bu soluksuz yükselişle birlikte önceki gün gram altın 2 bin 325 liradan satıldı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Peki herkesin merak ettiği altındaki bu yükseliş daha ne kadar devam edecek?  Tam altın sene başında 13 bin 622 liraydı bugün 15 bin 570 lira yeni yıla 3 bin 310 liradan başlayan çeyreğin fiyatı ise 3 bin 838 liraya çıktı. Rekor artış sonrası Kapalıçarşı adeta tıklım tıklım oldu.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ? İŞTE SEBEBİ…

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ? İŞTE SEBEBİ…

Altın piyasası Kapalıçarşı’da önceki gün hareketli başladı. Öyle ki gram altındaki 2 bin 325 liralık rekorla birlikte insanlar adeta akın akın gelmeye başladı. Hem döviz hem altın satışı yapan dükkanların önünde altının rekor kırması ile birlikte uzun kuyruklar oluştu. Uzmanlara göre altındaki yükselişin sebebi ABD'deki bazı bankaların iflas edeceği söylentisi oldu. Altın borcu olanlar düğün yapacaklar ise altın düşer mi diye merak içine girdi.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Altın uzmanı Adnan Kapukaya ise ‘30 senedir Kapalıçarşı’dayım ben böyle kalabalık görmedim’ diyerek altında yükseliş sürecek mi? sorusuna yanıt verdi. İşte Kapukaya’nın Atv Haber’e yaptığı o açıklama:

'BEN BÖYLE KALABALIK GÖRMEDİM'

'BEN BÖYLE KALABALIK GÖRMEDİM'

“Alıcı daha çok geliyor özellikle altına talep çok yoğun. Tam altın 15 bin 700 lira ile rekor seviyede… Şu 15 güne baktığımız zaman altın yani 2 bin 100 lira seviyesinden 2 bin 300'e çok sert yükseldi. 30 senedir Kapalıçarşı’dayım ben böyle kalabalık görmedim. Altın almak için geliyorlar. Çünkü borcu olan çok var fiyat devamlı yükseliyor yani yakalamak çok zor.  Altın alacaklar buralar yüksek hani bu altın 2 bin 300 - 350 olsa bile gramı 2 bin 100-150 seviyesine bir daha gelecektir oradan almaları tavsiye diyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Altın Kapalıçarşı altın fiyatları
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