Altın için kritik gün! Fiyatlar yön buluyor, gözler saat 16.30'da

Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için 2024 senaryoları konuşulmaya devam ediyor. Yeni yılda da yükselmesi beklenen altında yaşanan düşüş yaşandı. Altın yatırımcılarını bu yıl neler bekliyor, yatırımcılar hangi verileri takip ediyor? Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.



