Altın ne zaman yükselecek? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Uzmanından flaş yorum!

Dolar piyasasındaki artışla birlikte altın da yükselişe geçmişti. 500 TL’nin altına inerek 498 TL’den işlem gören altının geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuldu. Özellikle yaz sezonunda düğünlerdeki artış altın sirkülasyonunu artırırken yıl sonunda piyasaların nasıl olacağıyla ilgili tahminler geldi. Altın almadan veya satmadan önce bu habere mutlaka göz atın.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altının geleceği ile ilgili flaş yorum Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. Memiş, altının yükselme isteğini gösterdiğini belirterek, altın ve gümüşün bir miktar değer kazandığını, destek seviyelerinin altına kaymak istemediğini, yükseliş isteğini koruduğunu gördüklerini ifade etti.

Gram altın fiyatı 495-505 aralığına sıkıştığını belirten Memiş, dolar kurundaki geri çekilmeye dikkat çekti.

8.48- 8.58 aralığında işlem gören dolar 8.44 seviyesinin altına sarkarsa, dolar kurunun 8 lira altına sarkma ihtimalinin bile olabileceğini açıkladı.

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti: “Dolarda 8.44 seviyesini önemsiyorum. Ancak 8.50 altındaki rakamlar kısa vade için özellikle dövizle ticaret yapanlar için bir alım fırsatı olduğunu da özellikle belirtmek isterim.”