Altın yatırımcıları dikkat! 22 ayar gram altın için çarpıcı iddia! İslam Memiş tarih verdi: 'Üretimi yasaklanabilir...',

Altının gramı bugün güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 36 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta gram altında geri çekilmelerin görülebileceğini söylerken 2024 yılı altın üretimini ilişkin çarpıcı iddilarda bulundu. Geçtiğimiz sene 0.25 ve yarım gram altının üretiminin durdurulduğunu hatırlatırken Memiş 22 ayar gram altının üretimi için öngörülerini paylaştı.
Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 32 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2 bin 36 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.
Memiş, kendi Youtube kanalında altındaki gelişmeler için şu değerlendirmeleri yaptı:
"Ons altın 2027 dolar seviyesinde geçen haftaya kıyasla biraz satıcılı. Özellikle bu haftanın özelinde 2000 dolar destek seviyesi, yukarıda 2050 dolar direnç seviyesi...Bu hafta için 2000-2050 dolar aralığını takip edeceğimi belirtmek isterim."
"Gram altın TL fiyatı iç piyasada 2035 lira seviyesinde resmi kur tarafında, serbest piyasalarda ise 2105-2115 TL seviyesinde. Geçen hafta altın gram fiyatı 2128 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı."
"Özellikle gram altın TL fiyatı tarafında önümüzdeki haftalarda bi geri çekilme beklediğimi ifade ettim. Dün gram altında 14-15 liralık bir geri çekilme gördük.Yine ons altında gözümüz. Kısmi olarak geri çekilebilir ondan sonra tekrar hem ons altında hem gram altında yukarı yönlü hareketler göreceğiz."
"2023 yılında ithalatı dengelemek adı altında, altın ithalatına sınırlama, kota uygulaması gelmişti. Bu kota uygulamasıyla birlikte bir kilogram altına 3 bin dolar işçilik gelmişti. Bu işçilikler halen devam etmekte. Bu yasaklamalar iyi şeyler değil beraberinde işçililiği getiriyor. Talep çok olduğundan dolayı talep ve endişeyi beraberinde getiriyor. İnsanların yatırım araçlarına daha çok yönlenmesine sebep oluyor."