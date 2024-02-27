Altın yatırımcıları dikkat! 22 ayar gram altın için çarpıcı iddia! İslam Memiş tarih verdi: 'Üretimi yasaklanabilir...',

ALTINA YENİ DÜZENLEMELER GELİR Mİ?

"2023 yılında ithalatı dengelemek adı altında, altın ithalatına sınırlama, kota uygulaması gelmişti. Bu kota uygulamasıyla birlikte bir kilogram altına 3 bin dolar işçilik gelmişti. Bu işçilikler halen devam etmekte. Bu yasaklamalar iyi şeyler değil beraberinde işçililiği getiriyor. Talep çok olduğundan dolayı talep ve endişeyi beraberinde getiriyor. İnsanların yatırım araçlarına daha çok yönlenmesine sebep oluyor."