FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın yatırımcıları dikkat! 22 ayar gram altın için çarpıcı iddia! İslam Memiş tarih verdi: 'Üretimi yasaklanabilir...',

Altın yatırımcıları dikkat! 22 ayar gram altın için çarpıcı iddia! İslam Memiş tarih verdi: 'Üretimi yasaklanabilir...',

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.02.2024 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından altındaki gelişmeler takip edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de dikkat çeken bir iddia geldi. Fiziki altına ilişkin daha önce de uyarılar yapan Memiş, 22 ayar 1 gram altının üretiminin durdurabileceğini söyledi.

Altının gramı bugün güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 36 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta gram altında geri çekilmelerin görülebileceğini söylerken 2024 yılı altın üretimini ilişkin çarpıcı iddilarda bulundu. Geçtiğimiz sene 0.25 ve yarım gram altının üretiminin durdurulduğunu hatırlatırken Memiş 22 ayar gram altının üretimi için öngörülerini paylaştı.

Anlık Borsa

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 32 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2 bin 36 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

Memiş, kendi Youtube kanalında altındaki gelişmeler için şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ons altın 2027 dolar seviyesinde geçen haftaya kıyasla biraz satıcılı. Özellikle bu haftanın özelinde 2000 dolar destek seviyesi, yukarıda 2050 dolar direnç seviyesi...Bu hafta için 2000-2050 dolar aralığını takip edeceğimi belirtmek isterim."

"Gram altın TL fiyatı iç piyasada 2035 lira seviyesinde resmi kur tarafında, serbest piyasalarda ise 2105-2115 TL seviyesinde. Geçen hafta altın gram fiyatı 2128 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı."

"GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"

"GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"

"Özellikle gram altın TL fiyatı tarafında önümüzdeki haftalarda bi geri çekilme beklediğimi ifade ettim. Dün gram altında 14-15 liralık bir geri çekilme gördük.Yine ons altında gözümüz. Kısmi olarak geri çekilebilir ondan sonra tekrar hem ons altında hem gram altında yukarı yönlü hareketler göreceğiz."

ALTINA YENİ DÜZENLEMELER GELİR Mİ?

ALTINA YENİ DÜZENLEMELER GELİR Mİ?

"2023 yılında ithalatı dengelemek adı altında, altın ithalatına sınırlama, kota uygulaması gelmişti. Bu kota uygulamasıyla birlikte bir kilogram altına 3 bin dolar işçilik gelmişti. Bu işçilikler halen devam etmekte. Bu yasaklamalar iyi şeyler değil beraberinde işçililiği getiriyor. Talep çok olduğundan dolayı talep ve endişeyi beraberinde getiriyor. İnsanların yatırım araçlarına daha çok yönlenmesine sebep oluyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın İslam Memiş 22 ayar 1 gram altın üretim uyarı yatırımcı
En Çok Okunan Haberler
Simit, kokoreç değil...Beşikçioğlu tüm salona ısmarladı, Oğuzhan Uğur dayanamayıp sordu: Erdal Bey bu para nereden geliyor

Simit, kokoreç değil...Beşikçioğlu tüm salona ısmarladı, Oğuzhan Uğur dayanamayıp sordu: Erdal Bey bu para nereden geliyor

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

Emlak vergisinde süreç 1 Mart’ta başlıyor!

Emlak vergisinde süreç 1 Mart’ta başlıyor!

Fatih Portakal 'asgari ücret' ile ilgili iddiayı aktardı! İşte konuşulan tarih

Fatih Portakal 'asgari ücret' ile ilgili iddiayı aktardı! İşte konuşulan tarih

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.