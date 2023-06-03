Altın yüzde 58, döviz yüzde 43, otomobil yüzde 87… Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenler dikkat! Verilerde ortaya çıktı, böylesi hiç olmamıştı

Hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil piyasasında satışların büyük kısmını yatırım amaçlı alımlar oluşturuyor. Özellikle son bir yılda ikinci el araca yapılan yatırım, alıcılarına yüksek kazanç sağlıyor. Verilere göre, Ocak 2022’de alınan ikinci el bir otomobil Mayıs 2023’e kadar geçen 16 aylık sürede ortalama yüzde 87’lik bir değer kazandı. Sadece Mayıs ayında ise yüzde 8’lik artış söz konusu. Bir başka araştırmada Ocak 2022’ye göre artış oranı altında yüzde 58, dövizde ise yüzde 43’te kaldı. Sektör temsilcileri ise tüketicilerin döviz ve altından daha çok kazançlı gördükleri otomobile yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE YÜZDE 15 ZAM DAHA YOLDA

Ekonomi Gazetesi’nin haberinde, süregelen nedenlerle tüketicinin ikinci el arabaya yöneldiğini söyleyen sektör temsilcilerinden Serdıl Gözelekli, “Gelinen noktada Ocak 2022’den Nisan 2023’e kadar geçen yaklaşık bir buçuk yıllık sürede ikinci el otomobiller nerdeyse iki kat değerlendi. Söz konusu süreçte ikinci el araç alıcılarının döviz ve altını tercih edenlere oranla daha kazançlı olduğu söylemleri yoğunlaştı” dedi.

Önümüzdeki dönemde de ikinci el otomobillerin değer kazanmaya devam edeceğine vurgu yapan Gözelekli, “İkinci el otomobillerde yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 15 ila 20 arası bir fiyat artışı yaşandı. Yine sıfır otomobil tedarikindeki sorunların etkisiyle ikinci el piyasalarında, geçmiş istatistiki verilerin ışığında, önümüzdeki üç ay içinde yüzde 10-15 arası bir fiyat artışı olabileceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÖVİZ VE ALTINDAN DAHA ÇOK KAZANDIRDIĞINA İNANIYORLAR”

“Ancak beklenen bu fiyat artışlarını sadece tedarik sorununa bağlamamak gerekiyor” diyerek sözlerine devam eden Gözelekli şunları kaydetti:

“Havaların ısınması, yaz ve bayram tatili gibi mevsimsel ihtiyaçlara bağlı olarak her ay artan talep yoğunluğu da piyasa üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Bu kapsamda imkânı olan tüketiciler, fiyatların daha da artacağını öngörerek otomobil almaya devam ediyor. Böylece tüketici bir yandan otomobil ihtiyacını karşılarken, diğer yandan da ekonomik anlamda kendisine döviz ve altından daha çok kazandıracak bir yatırım yaptığına inanıyor.”

HAZİRAN’DA SIFIR OTOMOBİLE YÜZDE 8’LİK ZAM

Talebin yüksek olduğu ve üst üste satış rekorlarının kırıldığı sıfır kilometre araç pazarında haziran ayıyla birlikte fiyatlar artmaya başladı. Bir başka isim Alp Gülan, Haziran ayında markaların modele göre değişmekle birlikte otomobillere yüzde 2 ila yüzde 8 arasında zam yaptığını söyledi. Sıfır kilometre araçlara yapılan zamların ikinci elde de önümüzdeki günlerde fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor.

SATIŞLARDA TÜM ZAMANLARIN MAYIS REKORU

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı mayıs ayı otomotiv satış verilerini açıkladı. Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 adet oldu. Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 79,9 artarak 24 bin 138 adet oldu. 10 aylık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlrı yüzde 69,1, otomobil pazarı yüzde 69,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 69,1 artış kaydetti. Satışlardaki bu yüksek artışta, otomobilin bir yatırım aracına dönüşmesi ana etken oldu.