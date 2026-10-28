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BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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BİM'de bu hafta hangi indirimler var? 3-4 Kasım 2026 tarihli yeni BİM aktüel broşürü yayında! Haftanın BİM katalog fırsatlarında beyaz eşya, gıda ve kişisel bakım reyonları öne çıkıyor. Merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesinde Keysmart buzdolabı, temizlik malzemeleri ve temel gıda ürünleri cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM market raflarında yer alacak fırsatları kaçırmamak için bizi takipte kalın!

BİM’de bu hafta Keysmart buzdolabı, çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri gibi beyaz eşyalar ile Kumtel su arıtma cihazı ve akıllı evcil hayvan ürünleri öne çıkıyor. Hijyen reyonunda bebek bezi, deterjan ve Sinoz bakım kremleri yer alırken; mutfak tarafında Turna ayçiçek yağı, Söke un, bakliyat ve salça gibi temel gıdalar dikkat çekiyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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3 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Ivory kapaklı ıslak mendil 25 TL

BİM e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 1

  • Family doğada çözünebilen ıslak havlu 59 TL
  • Sleepy extra bebek bezi 399 TL
  • Orkid uzun extra hijyenik ped 109 TL
  • Orkid gece extra hijyenik ped 109 TL
  • Orkid uzun günlük ped 109 TL

Turna pet şişe ayçiçek yağı 429 TL

BİM e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 2

  • Söke hergün buğday unu 115 TL
  • Efsane osmancık pirinç 329 TL
  • Saban nohut 139 TL
  • Saban yerli kırmızı mercimek 179 TL

Perfect delights kuru meyve çeşitleri 109 TL

BİM e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 3

  • Coco star sütlü çikolatalı marshmallowlu ve hindistan cevizli sandviç bisküvi 12 TL
  • Züber granola bar çeşitleri 89 TL
  • Boombastic fantastik hindistan cevizli marshmallowlu çikolatalı kek 59 TL
  • Bounty hindistan cevizli krema 149 TL

4 Kasım Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Keysmart key 490 nfs nofrost buzdolabı 35,450 TL

BİM e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 4

  • Keysmart key 330 ste buzdolabı 19,900 TL
  • Keysmart key 910 cm 9 kg çamaşır makinesi 20,900 TL
  • Keysmart key 300 nfe nofrost buzdolabı 22,900 TL
  • Keysmart key 810 cm 8 kg çamaşır makinesi 19,900 TL
  • Keysmart key 80 km 8 kg çamaşır kurutma makinesi 16,900 TL

Bu içerik 28 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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