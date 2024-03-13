Altına hücum! Kuyumcular taleplere yetişemeyince Darphane gaza bastı: Hem fazla mesai hem çift vardiya

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken birçok vatandaş "Altın kaç TL? Altın yükselecek mi? Yükseliş sürecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükseliş sonrası vatandaşların kuyumculara adeta akın ettiği görüldü. Elinde altını olanlar satmazken, yükseliş beklentisiyle çok sayıda alım gerçekleşti. Özellikle İstanbul'da arz-talep dengesi bozulurken, birçok kuyumcu altın bulmakta zorlanır hale geldi. Gelinen durum sonrası İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane Genel Müdürü ve yöneticileri ile bir araya geldi. Konuyla ilgili Ekonomi Gazetesine açıklama yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane yönetiminin de sorunların farkında olduğunu belirtti. Cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söyledi.
Gram altın fiyatları ons altın fiyatlarının artması ile 2 bin 200 TL sınırını aşarak rekor kırmış, bu da talebin artmasına yol açmıştı.
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Kapalıçarşı, Kuyumcukent, semt kuyumcuları ve iletişim halinde olduğumuz Türkiye’nin diğer illerindeki kuyum işletmelerinin de aynı şekilde etkilendiği ve yoğunluk yaşandığı gözleniyor” dedi.
Tüketicilerin düğün/dernek ve özel talepleri dışında, trendin sarrafiye ürünler bazında geliştiğini dile getiren Atayık, özellikle yatırım ürünlerine talebin fazla olduğunu belirterek, bu durumun, aynı zamanda Darphane üretimine de yansıdığını dile getirdi.
Atayık’ın verdiği bilgilere göre gram ve adet bazında altın üretiminde pandemi dönemi hariç, her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 100 artış yaşanıyor.
Son verilere göre de yarımlık, birlik, iki buçukluk ve beşlik Cumhuriyet ziynet altını üretimi şubat ayında 2 milyon 789 bin 487 adete çıkarak geçen yıl mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.