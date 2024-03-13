Altına hücum! Kuyumcular taleplere yetişemeyince Darphane gaza bastı: Hem fazla mesai hem çift vardiya

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken birçok vatandaş "Altın kaç TL? Altın yükselecek mi? Yükseliş sürecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükseliş sonrası vatandaşların kuyumculara adeta akın ettiği görüldü. Elinde altını olanlar satmazken, yükseliş beklentisiyle çok sayıda alım gerçekleşti. Özellikle İstanbul'da arz-talep dengesi bozulurken, birçok kuyumcu altın bulmakta zorlanır hale geldi. Gelinen durum sonrası İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane Genel Müdürü ve yöneticileri ile bir araya geldi. Konuyla ilgili Ekonomi Gazetesine açıklama yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane yönetiminin de sorunların farkında olduğunu belirtti. Cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söyledi.