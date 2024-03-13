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  4. Altına hücum! Kuyumcular taleplere yetişemeyince Darphane gaza bastı: Hem fazla mesai hem çift vardiya

Altına hücum! Kuyumcular taleplere yetişemeyince Darphane gaza bastı: Hem fazla mesai hem çift vardiya

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.03.2024 07:54
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Altın fiyatlarındaki yükseliş talebi artırdı. Vatandaşlar fiyatlardaki artışın devam edeceği beklentisiyle kuyumculara adeta hücum etti. Özellikle İstanbul'da arz-talep dengesi bozulurken, birçok kuyumcu altın bulamama noktasına geldi. Yaşanan gelişmelerin üzerine İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane yönetimi ile bir araya geldi. Oda başkanı Mustafa Atayık, Darphane’nin hafta sonu fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de çift vardiyaya geçtiğini söyledi.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken birçok vatandaş "Altın kaç TL? Altın yükselecek mi? Yükseliş sürecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükseliş sonrası vatandaşların kuyumculara adeta akın ettiği görüldü. Elinde altını olanlar satmazken, yükseliş beklentisiyle çok sayıda alım gerçekleşti. Özellikle İstanbul'da arz-talep dengesi bozulurken, birçok kuyumcu altın bulmakta zorlanır hale geldi. Gelinen durum sonrası İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane Genel Müdürü ve yöneticileri ile bir araya geldi. Konuyla ilgili Ekonomi Gazetesine açıklama yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane yönetiminin de sorunların farkında olduğunu belirtti. Cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söyledi.


Anlık Borsa

Gram altın fiyatları ons altın fiyatlarının artması ile 2 bin 200 TL sınırını aşarak rekor kırmış, bu da talebin artmasına yol açmıştı.

KUYUMCULARDA YOĞUNLUK

KUYUMCULARDA YOĞUNLUK

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Kapalıçarşı, Kuyumcukent, semt kuyumcuları ve iletişim halinde olduğumuz Türkiye’nin diğer illerindeki kuyum işletmelerinin de aynı şekilde etkilendiği ve yoğunluk yaşandığı gözleniyor” dedi.

DARPHANE ÜRETİMİNE DE YANSIDI

DARPHANE ÜRETİMİNE DE YANSIDI

Tüketicilerin düğün/dernek ve özel talepleri dışında, trendin sarrafiye ürünler bazında geliştiğini dile getiren Atayık, özellikle yatırım ürünlerine talebin fazla olduğunu belirterek, bu durumun, aynı zamanda Darphane üretimine de yansıdığını dile getirdi.

Atayık’ın verdiği bilgilere göre gram ve adet bazında altın üretiminde pandemi dönemi hariç, her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 100 artış yaşanıyor.

MAYIS AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

MAYIS AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Son verilere göre de yarımlık, birlik, iki buçukluk ve beşlik Cumhuriyet ziynet altını üretimi şubat ayında 2 milyon 789 bin 487 adete çıkarak geçen yıl mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu İstanbul Altın Darphane
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