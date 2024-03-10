Altında rekor sonrası makas ilk kez bu kadar açıldı! İslam Memiş'ten yüzde 4 hatırlatması: "Eksik ödeme almayın!"

Altın ve kur rekor üstüne rekor kırarken yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşların altına ilgisi de arttı. 1 tona yakın talep olduğu belirtilirken Kapalıçarşı'da makas 400 liraya ulaştı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiziki altındaki işçiliğe dikkat çekerek, altın fonlarına girişi tavsiye etti. Uzman isim, FATSİ uygulamasında 12 ay vade devletin yüzde 4 ek ödeme verdiğini hatırlattı.

