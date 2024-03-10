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Altında rekor sonrası makas ilk kez bu kadar açıldı! İslam Memiş'ten yüzde 4 hatırlatması: "Eksik ödeme almayın!"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.03.2024 10:11
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Altında rekor serileri devam etti, yükseliş bu hafta hız kazandı. Vatandaşların altın talebi artarken Kapalıçarşı altın fiyatlarında makas aralığı ilk kez 400 lirayı buldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları 'fiziki altına' karşı uyardı ve alternatifleri sıraladı. İşte detaylar...

Altın ve kur rekor üstüne rekor kırarken yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşların altına ilgisi de arttı. 1 tona yakın talep olduğu belirtilirken Kapalıçarşı'da makas 400 liraya ulaştı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiziki altındaki işçiliğe dikkat çekerek, altın fonlarına girişi tavsiye etti. Uzman isim, FATSİ uygulamasında 12 ay vade devletin yüzde 4 ek ödeme verdiğini hatırlattı.

Anlık Borsa

FİZİKİ ALTIN İÇİN 'İŞÇİLİK' UYARISI

FİZİKİ ALTIN İÇİN 'İŞÇİLİK' UYARISI

Altına dair kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Memiş şunları kaydetti:

"Bu haftanın önemli başlıklarından birisi de altın. Altın tarafında Darphane Genel Müdürlüğü'nün basmış olduğu çeyrek altın, yarım altın gibi işçilik olduğu için bu tarafı tavsiye etmemiştim."

"Özellikle altın fonlarına girişini tavsiye etmiştim. Uzun vadeli altın fonlarını önerdiğimi söyleyebilirim."

FATSİ UYGULAMASI

FATSİ UYGULAMASI

"Deprem hadisesinden dolayı korkan vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın desteklediği fiziki altınlarınızı götüyorsunuz FATSİ uygulamasına dahil ediyorsunuz. Burada bir getiri elde ediyorsunuz. Fiziki olarak da geri alabiliyorsunuz, bankaya göre değişiklik var."

"Bir şey dikkatimi çekti. KKM'de döviz tarafı bitti biliyorsunuz yeni KKM yok. Altın tarafında bitmedi. Bugün fiziki altınları bankaya götüren sisteme dahil olanlar için KKM devam ediyor."

"FATSİ'ye girenlere 12 ay vadeyle yüzde 4, 6 ay için yüzde 3, 3 ay için yüzde 2 ekstra peşin ödeme veriyorlar. Sistem veriyor yani."

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Altın Kapalıçarşı İslam Memiş Merkez Bankası fiziki altın alan bankalar kkm ödemeleri
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