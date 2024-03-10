Altında rekor sonrası makas ilk kez bu kadar açıldı! İslam Memiş'ten yüzde 4 hatırlatması: "Eksik ödeme almayın!"

Altın ve kur rekor üstüne rekor kırarken yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşların altına ilgisi de arttı. 1 tona yakın talep olduğu belirtilirken Kapalıçarşı'da makas 400 liraya ulaştı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiziki altındaki işçiliğe dikkat çekerek, altın fonlarına girişi tavsiye etti. Uzman isim, FATSİ uygulamasında 12 ay vade devletin yüzde 4 ek ödeme verdiğini hatırlattı.
Altına dair kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Memiş şunları kaydetti:
"Bu haftanın önemli başlıklarından birisi de altın. Altın tarafında Darphane Genel Müdürlüğü'nün basmış olduğu çeyrek altın, yarım altın gibi işçilik olduğu için bu tarafı tavsiye etmemiştim."
"Özellikle altın fonlarına girişini tavsiye etmiştim. Uzun vadeli altın fonlarını önerdiğimi söyleyebilirim."
"Deprem hadisesinden dolayı korkan vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın desteklediği fiziki altınlarınızı götüyorsunuz FATSİ uygulamasına dahil ediyorsunuz. Burada bir getiri elde ediyorsunuz. Fiziki olarak da geri alabiliyorsunuz, bankaya göre değişiklik var."
"Bir şey dikkatimi çekti. KKM'de döviz tarafı bitti biliyorsunuz yeni KKM yok. Altın tarafında bitmedi. Bugün fiziki altınları bankaya götüren sisteme dahil olanlar için KKM devam ediyor."
"FATSİ'ye girenlere 12 ay vadeyle yüzde 4, 6 ay için yüzde 3, 3 ay için yüzde 2 ekstra peşin ödeme veriyorlar. Sistem veriyor yani."