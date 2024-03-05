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Altında yükseliş devam ediyor: Bir rekor haberi de gram altından geldi! Gram altın ne kadar oldu?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.03.2024 11:06
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Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dolar TL kurunun ardından bir rekor haberi de gram altından geldi. 5 Mart 2024'te gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altındaki son gelişmeler...

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından altının ibresi yukarı yönlü. Gram altın bugün de rekor tazeledi. Yatırımcılar ABD'den gelecek verilere odaklanırken altın fiyatlarında son durum ne?

Anlık Borsa

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gramı, güne rekor yükselişle başlamasının ardından 2 bin 151 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 primle 2 bin 149 liradan tamamladı. 

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 2 bin 151 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 650 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,6 artışla 2 bin 117 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, şu dakikalarda yatay bir seyir izliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyleyen analistler, buna karşın bankanın yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talebin arttığını dile getirdi.

Hafta içinde, ABD istihdamına ilişkin açıklanacak verilerin, ülkenin iş gücünde yumuşamaya işaret etmesi durumunda, Fed'in faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik beklentilerin artabileceğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

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