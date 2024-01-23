Arabası olanları ilgilendiriyor! Otoparkta yüksek fiyatla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Adım adım anlattı: Neredeyse bir maaş gidiyor

İstanbul'daki fiyatlar gündem olmaya devam ediyor. Son konuşulan zamlar ise otopark ücretlerinde oldu. Bazı yerlerde 2 saate kadar 340 lira istendiği 24 saat kalsa 1000 lira verilmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşın isyan ettiği konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Habertürk TV'de Serap Belet'in sorularını yanıtlayan Ağaoğlu fiyatlara isyan etti. Neredeyse bir asgari ücretin otopark ücretlerine gittiğini belirten Ağoğlu yüksek fiyatla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini anlattı.
Tüketici Konferedarasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili şunları söyledi; Çok önemli bir konu. Hatta aylardır, yıllardır bu konuda çok sayıda mağdur var. Otopark parası bir insanın maaşını olduğu gibi alıp götürebiliyor.
Temel nedenlerden biri İmar Kanunu Otopark Yönetmeliğine göre, uzun yıllardır yürürlükte bu, her binadan otopark yeri yapması veya harcı ödemesi isteniyor. Bu yönetmelikte o otopark harcının başka bir yere kullanılmasına izin vermez ve o binanın altına ücretsiz otopark tahsis edilir. Hani nerede ücretsiz otopark yaptı belediyelerimiz. Hiçbir yerde yapılmadı.
Bazı ilçelerimize ara sokaklara bakıyorum, büyükşehirin İSPARK tabelası dikmediği yerlere de ilçe belediyesi tabela dikiyor. Büyükşehir ne kadarsa o da aynı fiyata veriyor. Biraz insaf değnekçilik mi yapıyor bizim belediyelerimiz.
3 defa gidip park etse günde 200 liradan 600 lira. 25 gün gitse pazar günleri hariç, ortaya çıkacak rakam asgari ücreti götürüyor. Asgari ücretle çalışan bir insanda çocuğunun sünnetinden gelen parayla araba alabiliyor.