Arabası olanları ilgilendiriyor! Otoparkta yüksek fiyatla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Adım adım anlattı: Neredeyse bir maaş gidiyor

"NEDEN BÖYLE?"

Temel nedenlerden biri İmar Kanunu Otopark Yönetmeliğine göre, uzun yıllardır yürürlükte bu, her binadan otopark yeri yapması veya harcı ödemesi isteniyor. Bu yönetmelikte o otopark harcının başka bir yere kullanılmasına izin vermez ve o binanın altına ücretsiz otopark tahsis edilir. Hani nerede ücretsiz otopark yaptı belediyelerimiz. Hiçbir yerde yapılmadı.