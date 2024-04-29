Araç sahibi olmak isteyenleri üzecek haber: Son 22 yılın zirvesinde! Taşıt kredisi faizi fırladı! Aylık taksit tutarı dudak uçuklattı

Sıfır otomobil fiyatlarında yükseliş devam ederken ikinci el otomobil satışlarında da daralma devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyenler de taşıt kredilerindeki faiz oranlarını takip ediyor ancak faiz oranlarını görenler gözlerine inanamıyor. Taşıt kredisi faizleri ise son 22 yılın zirvesine ulaştı, 11.7 puan birden yükselmiş oldu. Taşıt kredisi faizleri ise yüzde 45.29’dan yüzde 57.03’e fırladı.

