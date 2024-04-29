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Araç sahibi olmak isteyenleri üzecek haber: Son 22 yılın zirvesinde! Taşıt kredisi faizi fırladı! Aylık taksit tutarı dudak uçuklattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 10:01
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Araç sahibi olmak veya aracını değiştirmek isteyenleri üzecek haber. Taşıt kredilerinde faiz oranları yükseldi, son 22 yılın zirvesi görüldü. Aylık taksit ödemeleri ise cep yakıyor. 400 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarı ne kadar? İşte detaylar...

Sıfır otomobil fiyatlarında yükseliş devam ederken ikinci el otomobil satışlarında da daralma devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyenler de taşıt kredilerindeki faiz oranlarını takip ediyor ancak faiz oranlarını görenler gözlerine inanamıyor. Taşıt kredisi faizleri ise son 22 yılın zirvesine ulaştı, 11.7 puan birden yükselmiş oldu. Taşıt kredisi faizleri ise yüzde 45.29’dan yüzde 57.03’e fırladı.

Canlı Borsa

Faiz oranları gündemden düşmüyor, vatandaşların gözü kredi faiz oranlarında... Show TV'de yer alan habere göre son bir haftada ihtiyaç ve konut kredileri frene bastı. Taşıt kredilerinde durum tam tersi.

Taşıt kredisinin faiz oranları son 22 yılın zirvesini gördü.

Son bir haftada taşıt kredisi faiz oranı yüzde 45.29'dan yüzde 57.03'e çıktı. Neredeyse yüzde 12 artış gerçekleşti.

Taksit tutarları bankadan bankaya değişirken maksimum 400 bin TL'lik taşıt kredisi kullanılabiliyor.

AYLIK ÖDEME PLANI

AYLIK ÖDEME PLANI

36 ay vadeyle çektiğinizde aylık taksit tutarı 24 binden başlıyor, 34 bin TL'yi bulan bankalar da var.

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