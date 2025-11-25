Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte güncel fiyatlar

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Benzin ve LPG kullanıcıları ise akaryakıta indirimin gelip gelmediğini merak ediyor. Benzin ve LPG'ye indirim gelmedi. Motorine ise bu gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Buna göre, motorine gece yarısı itibarıyla 2 TL 40 kuruş indirim yapıldı.