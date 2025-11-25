FİNANS

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıta beklenen indirim geldi! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelası gece yarısı itibarıyla güncellendi. Geçtiğimizde günlerde gelen zamların ardından 25 Kasım Salı itibarıyla indirim bekleniyordu. Peki, akaryakıta ne kadar indirim geldi? Motorin, benzin ve LPG ne kadar? İşte akaryakıt tabelasında son durum...

Ezgi Sivritepe

Akaryakıta indirim geldi mi? Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt tabelasında yeni bir gelişme yaşandı. Günler öncesinde açıklanan indirimin bugün gelmesi bekleniyordu. 25 Kasım 2025 itibarıyla akaryakıta beklenen indirim geldi. Araç sahipleri motorin, benzin ve otogaz fiyatlarının son durumunu ise merak ediyor.

25 Kasım 2025
25 Kasım 2025

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.02
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
47.72

60 TL'Yİ GEÇMİŞTİ

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte güncel fiyatlar G1

Geçtiğimiz günlerde motorine 1 TL 25 kuruş zam yapılmıştı. Benzin ve LPG fiyatları ise sabit kalmıştı. Yapılan zammın ardından bazı şehirlerde motorin fiyatı 60 TL'yi geçmişti. Son olarak ise motorine indirim geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte güncel fiyatlar G2

Benzin ve LPG kullanıcıları ise akaryakıta indirimin gelip gelmediğini merak ediyor. Benzin ve LPG'ye indirim gelmedi. Motorine ise bu gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Buna göre, motorine gece yarısı itibarıyla 2 TL 40 kuruş indirim yapıldı.

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte güncel fiyatlar G3

Söz konusu indirim sonrası motorinin litre fiyatı 57 TL'ye kadar geriledi. 25 Kasım 2025 itibarıyla motorin, benzin ve LPG ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte akaryakıt tabelasında güncel fiyatlar...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte güncel fiyatlar G4
  • Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.07 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte güncel fiyatlar G5
  • Benzin litre fiyatı: 54.86 TL
  • Motorin litre fiyatı: 56.93 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL
