Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da yapılması planlanan NATO Zirvesi kapsamında kentte önlemler alınmaya başladı. NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nden ilgili birimlere bir yazı gönderildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında idari izin düzenlemesine gidildiği belirtilen yazıya göre 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanan zirve nedeniyle “kamu hizmetlerinin aksamaması ve güvenlik tedbirlerinin sağlıklı yürütülmesi” amacıyla bazı ilçelerde görev yapan kamu personeli için idari izin uygulanacak.

9 İLÇEDE MEMURLARA İDARİ İZİN

Yazıda, Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik düzenleme yapıldığı belirtildi.

Buna göre, zirvede görevli olanlar ile zirve sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında çalışanlar dışındaki personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, afet ve acil durum yönetimi gibi devamında fayda görülen alanlarda görev yapan personel için ise ayrı planlama yapılacak.

TOPLU ETKİNLİKLERE YASAK

Sağlık, güvenlik, itfaiye ve ulaşım gibi devamında fayda görülen alanlarda görev yapan personellerin idari izin uygulaması kapsamı Ankara Valiliği tarafından belirlenecek.

Zirvenin gerçekleştirileceği tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler planlanmayacak.