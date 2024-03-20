Araç sahiplerini isyan ettirmişti! Trafik cezalarında yeni karar! EGM harekete geçti

"40 CEZA YEMİŞİM, HEP AYNI DAKİKALARDA"

Mağdurlardan Necati Karlıdağ da, "Durduk yere bize ceza yazılıyor. Araç başka yerdeyken, başka bir yerde görünüyor. Yüksek sesle müzik, farklı farklı yerlerde aynı dakika Beşiktaş'ta ve aynı dakika Esenler'de… bu araba aynı anda nasıl iki yerde bulunuyor. Işınlandın mı hemen geldin? İnsanların aklıyla oynanıyor. Ben 40 tane ceza yemişim, hep aynı tarihlerde, aynı dakikalarda, aynı saatlerde ceza gelmiş. Mecbur ödüyoruz ödemezsek muayeneyi geçmiyor. İnsanlar hep mağdur. Bu mahalle sadece. Şu anda da içimizde olabilir" ifadelerini kullandı.