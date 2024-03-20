Araç sahiplerini isyan ettirmişti! Trafik cezalarında yeni karar! EGM harekete geçti

Araç sahiplerin ilgilendiren son dakika gelişmesi... Son zamanlarda özellikle İstanbul'daki sürücüleri cezalarıyla isyan ettiren Fahri trafik müfettişleriyle ilgili yeni karar geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı fahri trafik müfettişlerinin yetkilerini düzenledi. Park cezalarıyla ilgili yetkileri ise kaldırıldı. İşte detaylar...
Fahri trafik müfettişleri, 1997 yılından beri trafikte düzeni sağlamaya katkıda bulunuyor. Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla uygun görülen kişilere, valiliklerce fahri trafik müfettişliği görevi veriliyor.
Fahri müfettişlerin kestiği cezalar,vatandaşların adeta kabusu oldu. Özellikle İstanbul Esenler'de haftalardır süren ceza krizi giderek büyük bir soruna dönüştü. Ceza üstüne ceza yiyen vatandaşlar isyan etti. Aynı gün aynı saatte 6 farklı ceza yiyen vatandaş şaşkına döndü. "Hem drift atmışım, hem de hatalı park etmişim" diyen adam fahri müfettişe isyan etti.
Esenler'de yaşayan sürücüler her hafta eylem yapmaya başladı. 'fahri müfettiş istemiyoruz', 'ocağımızı söndürdün fahri müfettiş' yazılı pankartlarla neredeyse her gün, cezaları protesto ediyor. Sadece bir kişide toplamı 100 bin lirayı geçen ceza sürücüleri şoka uğrattı.
Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz, trafik polisleri hariç, emniyet ve jandarma mensuplarına da fahri trafik müfettişliği yetkisi verildiğini hatırlattı.Güleçyüz ise, "Ceza makbuzlarının hiçbiri fahri trafik müfettişiyle ilgili değil. Genel kolluk tarafından düzenlenmiş" savunmasını yaptı.
Mağdurlardan Necati Karlıdağ da, "Durduk yere bize ceza yazılıyor. Araç başka yerdeyken, başka bir yerde görünüyor. Yüksek sesle müzik, farklı farklı yerlerde aynı dakika Beşiktaş'ta ve aynı dakika Esenler'de… bu araba aynı anda nasıl iki yerde bulunuyor. Işınlandın mı hemen geldin? İnsanların aklıyla oynanıyor. Ben 40 tane ceza yemişim, hep aynı tarihlerde, aynı dakikalarda, aynı saatlerde ceza gelmiş. Mecbur ödüyoruz ödemezsek muayeneyi geçmiyor. İnsanlar hep mağdur. Bu mahalle sadece. Şu anda da içimizde olabilir" ifadelerini kullandı.