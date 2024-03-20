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Araç sahiplerini isyan ettirmişti! Trafik cezalarında yeni karar! EGM harekete geçti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.03.2024 16:18
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Trafik cezalarıyla ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşları isyan ettiren ve hakkında eylemler yapılan fahri trafik müfettişliklerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Müfettişlerin hangi yetkileri iptal edildi?

Araç sahiplerin ilgilendiren son dakika gelişmesi... Son zamanlarda özellikle İstanbul'daki sürücüleri cezalarıyla isyan ettiren Fahri trafik müfettişleriyle ilgili yeni karar geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı fahri trafik müfettişlerinin yetkilerini düzenledi. Park cezalarıyla ilgili yetkileri ise kaldırıldı. İşte detaylar...

Anlık Borsa

KİMLER FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ OLABİLİR?

KİMLER FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ OLABİLİR?

Fahri trafik müfettişleri, 1997 yılından beri trafikte düzeni sağlamaya katkıda bulunuyor. Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla uygun görülen kişilere, valiliklerce fahri trafik müfettişliği görevi veriliyor.

KESİLEN CEZALAR VATANDAŞIN KABUSU OLDU

KESİLEN CEZALAR VATANDAŞIN KABUSU OLDU

Fahri müfettişlerin kestiği cezalar,vatandaşların adeta kabusu oldu. Özellikle İstanbul Esenler'de haftalardır süren ceza krizi giderek büyük bir soruna dönüştü. Ceza üstüne ceza yiyen vatandaşlar isyan etti. Aynı gün aynı saatte 6 farklı ceza yiyen vatandaş şaşkına döndü. "Hem drift atmışım, hem de hatalı park etmişim" diyen adam fahri müfettişe isyan etti.

FAHRİ MÜFETTİŞ SOKAKLARA DÖKTÜ, HER HAFTA EYLEM YAPIYORLAR

FAHRİ MÜFETTİŞ SOKAKLARA DÖKTÜ, HER HAFTA EYLEM YAPIYORLAR

Esenler'de yaşayan sürücüler her hafta eylem yapmaya başladı. 'fahri müfettiş istemiyoruz', 'ocağımızı söndürdün fahri müfettiş' yazılı pankartlarla neredeyse her gün, cezaları protesto ediyor. Sadece bir kişide toplamı 100 bin lirayı geçen ceza sürücüleri şoka uğrattı.

FAHRİ MÜFETTİŞLER: CEZA MAKBUZLARI BİZLE İLGİLİ DEĞİL

FAHRİ MÜFETTİŞLER: CEZA MAKBUZLARI BİZLE İLGİLİ DEĞİL

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz, trafik polisleri hariç, emniyet ve jandarma mensuplarına da fahri trafik müfettişliği yetkisi verildiğini hatırlattı.Güleçyüz ise, "Ceza makbuzlarının hiçbiri fahri trafik müfettişiyle ilgili değil. Genel kolluk tarafından düzenlenmiş" savunmasını yaptı.

"40 CEZA YEMİŞİM, HEP AYNI DAKİKALARDA"

"40 CEZA YEMİŞİM, HEP AYNI DAKİKALARDA"

Mağdurlardan Necati Karlıdağ da, "Durduk yere bize ceza yazılıyor. Araç başka yerdeyken, başka bir yerde görünüyor. Yüksek sesle müzik, farklı farklı yerlerde aynı dakika Beşiktaş'ta ve aynı dakika Esenler'de… bu araba aynı anda nasıl iki yerde bulunuyor. Işınlandın mı hemen geldin? İnsanların aklıyla oynanıyor. Ben 40 tane ceza yemişim, hep aynı tarihlerde, aynı dakikalarda, aynı saatlerde ceza gelmiş. Mecbur ödüyoruz ödemezsek muayeneyi geçmiyor. İnsanlar hep mağdur. Bu mahalle sadece. Şu anda da içimizde olabilir" ifadelerini kullandı.

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Ceza İstanbul trafik egm fahri trafik müfettişi yeni karar
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