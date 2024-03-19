Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor (19 Mart Salı güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika haberi...Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Geçtiğimiz hafta çifte zam gelen akaryakıt fiyatlarında tabela yine değişiyor. 21 Mart itibariyle motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve 19 Mart 2024 Salı benzin motorin fiyatı…
Brent 87 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Petroldeki yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı.
Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, 21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 41.99 TL
Motorin litre fiyatı: 41.83 TL
LPG litre fiyatı: 21.43 TL
Benzin fiyatı: 42.08 TL
Motorin litre fiyatı: 41.90 TL
LPG litre fiyatı: 21.95 TL