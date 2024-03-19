Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor (19 Mart Salı güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika haberi...Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Geçtiğimiz hafta çifte zam gelen akaryakıt fiyatlarında tabela yine değişiyor. 21 Mart itibariyle motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve 19 Mart 2024 Salı benzin motorin fiyatı…



