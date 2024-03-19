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Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor (19 Mart Salı güncel benzin-motorin fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.03.2024 09:23
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Son dakika: Geçtiğimiz hafta çifte zamla araç sahiplerini üzen akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Döviz kuru peş peşe rekor kırarken petrol fiyatlarında da artış yaşandı. Motorin ve benzine zam bekleniyor. Peki 19 Mart 2024 Salı güncel benzin, motorin ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Son dakika haberi...Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Geçtiğimiz hafta çifte zam gelen akaryakıt fiyatlarında tabela yine değişiyor. 21 Mart itibariyle motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve 19 Mart 2024 Salı benzin motorin fiyatı…

Anlık Borsa

Brent 87 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petroldeki yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı.

ÇİFTE ZAM GELİYOR

ÇİFTE ZAM GELİYOR

Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, 21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

İstanbul Anadolu yakası

İstanbul Anadolu yakası

Güncel akaryakıt fiyatları: 

Benzin fiyatı: 41.99 TL

Motorin litre fiyatı: 41.83 TL

LPG litre fiyatı: 21.43 TL

İstanbul Avrupa yakası

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 42.08 TL

Motorin litre fiyatı: 41.90 TL

LPG litre fiyatı: 21.95 TL

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