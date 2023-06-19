ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ 2023: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek

Asgari ücret toplantısı sonrası son dakika açıklaması yapılması bekleniyor. Belirlenen tutar 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek. Gelecek zam ile işsizlik maaşı da dahil olmak üzere 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Gerçekleştirilecek 2. toplantıda TİSK ve TÜRK-İş'in rakamları iletmesi bekleniyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "2023 ikinci asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte ikinci asgari ücret toplantısı saati...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI İÇİN GERİ SAYIM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor.

Milyonların beklediği asgari ücrete ara zamla ilgili pazarlıklar 13 Haziran'da başlarken, gözler kinci toplantıya çevrildi.

Öte yandan gerçekleştirilen ilk asgari ücret toplantısında tarafların masaya sunduğu rakamlar da ortaya çıktı.

Gazeteci Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında "İşçi tarafını temsil eden Türk-İş masaya 11.835 TL net asgari ücret teklifiyle geldi. Aslında bu Çalışma eski Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar açıklamasından yola çıkılarak yapılan bir teklif olarak geldi." ifadelerine yer verdi. Yazıda işçi kesiminin sunduğu teklif karşısında işvereni temsil eden TİSK'in ise ilk teklif olarak net asgari ücret için 10 bin TL istediği belirtildi.

Devlet desteği ile birlikte yüzde 30 civarında bir artış ile asgari ücretin 11.058 TL net olarak belirleneceğinin bekleniyor.