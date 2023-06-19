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ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ 2023: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek

18.06.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçen sene yüzde 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette ara zam için ilk toplantı salı günü gerçekleştirildi. Şimdi gözler 2. toplantıda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri sonrası beklentiler arttı. Peki, ikinci asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret toplantısı sonrası son dakika açıklaması yapılması bekleniyor. Belirlenen tutar 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek. Gelecek zam ile işsizlik maaşı da dahil olmak üzere 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Gerçekleştirilecek 2. toplantıda TİSK ve TÜRK-İş'in rakamları iletmesi bekleniyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "2023 ikinci asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte ikinci asgari ücret toplantısı saati...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI İÇİN GERİ SAYIM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor.

Milyonların beklediği asgari ücrete ara zamla ilgili pazarlıklar 13 Haziran'da başlarken, gözler kinci toplantıya çevrildi.

Öte yandan gerçekleştirilen ilk asgari ücret toplantısında tarafların masaya sunduğu rakamlar da ortaya çıktı.

Gazeteci Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında "İşçi tarafını temsil eden Türk-İş masaya 11.835 TL net asgari ücret teklifiyle geldi. Aslında bu Çalışma eski Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar açıklamasından yola çıkılarak yapılan bir teklif olarak geldi." ifadelerine yer verdi. Yazıda işçi kesiminin sunduğu teklif karşısında işvereni temsil eden TİSK'in ise ilk teklif olarak net asgari ücret için 10 bin TL istediği belirtildi.

Devlet desteği ile birlikte yüzde 30 civarında bir artış ile asgari ücretin 11.058 TL net olarak belirleneceğinin bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücret toplantısı için tarih geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14.00'da 2. kez toplanacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA

Asgari ücret toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısında olacak. Toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da oalcak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

ASGARİ ÜCRET İÇİN İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısının ilkinde rakam telaffuz edilmemişti. İkinci toplantıda işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.

Toplantıda, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endeksleri dikkate alınacak. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları da değerlendirecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

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