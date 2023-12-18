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Asgari ücret 2024 zammı için nefesler tutuldu! Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı, memuru, emeklisi... Türkiye yeni asgari ücret zammını bekliyor! 'Net bilgi aldık'

18.12.2023 12:47 | Son Güncelleme:
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Memur, emekli, çalışan ve toplumun her kesimi ekonomik açıdan yeni yılla ilgili planlama yapabilmek için asgari ücret zammını bekliyor! 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2 senenin aksine bu sene asgari ücrete yapılacak zammın tek seferde yapılması bekleniyor. Bugünkü kritik toplantı sonrası asgari ücret zammı belli olur mu? Masadaki rakamlar da belli oldu.

Türkiye'nin bir numaralı gündeminde asgari ücret zammı var! Asgari ücret zammı sadece asgari ücretle çalışan vatandaşları değil aynı zamanda özel sektörü de yakından ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TÜİK'i geçinme endekslerini de değerlendiriyor. Bu noktada Prof. Dr. Sefer Şener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener'in ifadelerinden öne çıkan satırlar şu şekilde...

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ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI İÇİN FLAŞ YORUM

"Asgari ücret sadece asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Her kesimi ilgilendiriyor. Bugün TÜİK'in geçinme endeksleri de masada olacak. Geçinme endekslerini TÜİK hazırlamıyor. Burada net olarak bilgi aldık. Birçok enstürman kullanılıyor, geçinme endeksi de bunlardan biri. Kurulun önünde çok net bilgiler getiriliyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse diğer ücretlere de yüzde 46'lık bir yansıma olabilir.

Tarım sektörü hariç çalışanların yüzde 43'ü hala asgari ücret alıyor. Biraz üzerinde biraz altında değil, yüzde 43'lük bir kesim var!

ETİKETLER DEĞİŞİYOR, PEKİ YA ASGARİ ÜCRET?

ETİKETLER DEĞİŞİYOR, PEKİ YA ASGARİ ÜCRET?

Sanayi sektöründe bu oran yüzde 50, inşaat sektöründe bu oran yüzde 71. Hizmet sektöründe bu oran yüzde 38. Bütün bu rakamlar bu işin Asgari geçim indirimleri dediğimiz unsurlar da masaya getiriliyor. İşçi temsilcileri de burada bulunuyor. Bu büyük bir anlam ifade etmese de temsil açısından değerli.

Senede etiketler en az beş altı defa yenileniyor. Eğer senede bir defa asgari ücret zammı yapacaksak, ister maliyet deyin ister kur artışı deyin neyle ilişkilendirirseniz ilişkilendirin ücret dışındaki etiketler 5-6 defa değişiyor. Bundan çalışanı korumamız gerekiyor. Bunun yolu da çalışanın enflasyonun üstünde zam alması.

%45 - 50 BANDINI İŞARET ETTİ!

%45 - 50 BANDINI İŞARET ETTİ!

Benim beklentim asgari ücret zammının yüzde 45 - 50 oranında artması! Biz buraya daha refah payını da eklemiyoruz."

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asgari ücret Enflasyon Zam sefer şener
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