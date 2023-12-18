Asgari ücret 2024 zammı için nefesler tutuldu! Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı, memuru, emeklisi... Türkiye yeni asgari ücret zammını bekliyor! 'Net bilgi aldık'

"Asgari ücret sadece asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Her kesimi ilgilendiriyor. Bugün TÜİK'in geçinme endeksleri de masada olacak. Geçinme endekslerini TÜİK hazırlamıyor. Burada net olarak bilgi aldık. Birçok enstürman kullanılıyor, geçinme endeksi de bunlardan biri. Kurulun önünde çok net bilgiler getiriliyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse diğer ücretlere de yüzde 46'lık bir yansıma olabilir.