Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. Zorlu'nun bir süredir hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

ZORLU HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şirketin açıklamasında, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İTHİB BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şişman, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Sektörümüzün başı sağ olsun."

Tekstil sektörünün duayen isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sektörümüzün başı sağolsun. https://t.co/4ESgAxLN1p — İTHİB (@ITHIB) November 2, 2026

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944 günü Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen 82 yaşındaki Türk sanayici ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı.

Hacı Mehmet Zorlu ile Saide Zorlu çiftinin oğlu, mesleğe aileye ait dokuma tezgahlarında adım attı.

Üç çocuk babası patron, 950 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye listesinin üst basamaklarında kendine yer buldu.