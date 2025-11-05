'Asgari ücret 40 bin TL olmalı' dedi! 2026 asgari ücretinin en fazla ne kadar olacağını açıkladı

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Milyonlar artık bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Yeni zamla beraber çalışanların büyük çoğunluğunun maaşı değişecek. Uzmanlar tahminini tek tek açıklamaya başladı. SGK Uzmanı İsa Karakaş da merak edilen konuyla ilgili düşüncesini canlı yayında paylaştı. 2026'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV canlı yayınında 2026 asgari ücretiyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Karakaş, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranının doğrudan etkili olmadığını hatırlatarak, "Asgari ücret analizi yaparken enflasyona endeksli olmadığını unutmamak lazım. İşveren kesiminin rekabet gücünü göz önünde bulunduruyoruz" dedi.
İşverenlerin döviz kurlarının baskılanmasından dolayı zorlandığını vurgulayan Karakaş, "Döviz kurlarının baskılanması nedeniyle işverenler sıkıntıda. Asgari ücret artınca dolar bazında yüksek görünüyor ama satın alma yönünden işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.
Asgari ücretin yasal hesaba göre çok daha yüksek bir seviyede olması gerektiğini belirten Karakaş "Asgari ücret yasaya göre 37 bin lira olması gerekiyor. Şubat ayında bu rakam 40 bin lira olması gerekiyor. Ancak işveren maliyeti, rekabet ve ekonomi programı dikkate alındığında artış oranı yüzde 30 civarında olur" dedi.
Karakaş, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 30 civarında olduğuna işaret ederek, "İşveren tarafında bakılınca döviz bazında 1000 dolar asgari ücret yükü olacak. Hükümet yeni teşviklerle bu maliyeti düşürürse asgari ücret daha da yükselir" diyerek öngörüsünü paylaştı ve "Benim öngörüm, en düşük 27 bin lira, en yüksek ise 29 bin lirayı geçmeyeceği yönünde" diye konuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum