'Asgari ücret 40 bin TL olmalı' dedi! 2026 asgari ücretinin en fazla ne kadar olacağını açıkladı

"ASGARİ ÜCRET 40 BİN LİRA OLMALI"

Asgari ücretin yasal hesaba göre çok daha yüksek bir seviyede olması gerektiğini belirten Karakaş "Asgari ücret yasaya göre 37 bin lira olması gerekiyor. Şubat ayında bu rakam 40 bin lira olması gerekiyor. Ancak işveren maliyeti, rekabet ve ekonomi programı dikkate alındığında artış oranı yüzde 30 civarında olur" dedi.