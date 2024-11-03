Asgari ücret için artık son düzlük! Konuşulan oran ise beklentilerin çok altında! ATO Başkanı: 'Geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz'

Baran'ın sözleri şu şekilde:

"Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz, ancak uygulamalar gösterdi ki, oraya yapılan zam, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor. Bizim, enflasyonu bir an önce tek haneli rakamlara indirmemiz ve yeniden büyüme ve kalkınma yoluna girmemiz gerekiyor"