Asgari ücret için artık son düzlük! Konuşulan oran ise beklentilerin çok altında! ATO Başkanı: 'Geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz'

Ocak ayına çok az bir zaman kaldı. Asgari ücret için birçok açıklama yapılırken maaşlara gelebilecek zam tablosu da oluşmaya başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD ziyaretinde asgari ücret için yüzde 25 oranını işaret ettiği iddia edilmişti. 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı merak ediliyorken sendikalardan ve odalardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Kritik görüşmelerin yapılacağı toplantı öncesi ise yetikililerden de açıklamalar geliyor. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da zam için rakam verdi. ATO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, asgari ücretin yüksek oranda zamlanmasını desteklediklerini ancak enflasyonun da düşünülmesi gerektiğini hatırlattı.
"Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz, ancak uygulamalar gösterdi ki, oraya yapılan zam, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor. Bizim, enflasyonu bir an önce tek haneli rakamlara indirmemiz ve yeniden büyüme ve kalkınma yoluna girmemiz gerekiyor"
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretin yeniden gündeme geldiğini belirten Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılarla yaptığı toplantıda, asgari ücrette yüzde 25 civarında bir artışın 2025 yılı enflasyon hedefleri ile uyumlu olabileceğine dair açıklamalarını anımsattı.
Baran, kendilerinin de asgari ücret artışının bu seviyelerde tutulması gerektiğine inandıklarını aktardı.
"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla görüşmesinde, yüzde 25 civarı asgari ücret artışının, 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi. Biz de, asgari ücrete yapılacak zammın bu seviyede olması gerektiği kanaatindeyiz. Çalışan kardeşlerimizin, enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz. Ancak, işletmeyi ayakta tutma derdimizin ne olduğunu da biliyoruz"