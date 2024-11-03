FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret için artık son düzlük! Konuşulan oran ise beklentilerin çok altında! ATO Başkanı: 'Geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz'

Asgari ücret için artık son düzlük! Konuşulan oran ise beklentilerin çok altında! ATO Başkanı: 'Geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.11.2024 08:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kasım ayına girilmesi ile beraber artık Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu için sayılı gün kaldı. Asgari ücret için de açıklama yapmaya başlayan sendikalar ve ekonomistler bazı oranlarda ortak bir noktada buluştu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'da asgari ücret için zam tahmininde bulundu.

Ocak ayına çok az bir zaman kaldı. Asgari ücret için birçok açıklama yapılırken maaşlara gelebilecek zam tablosu da oluşmaya başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD ziyaretinde asgari ücret için yüzde 25 oranını işaret ettiği iddia edilmişti. 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı merak ediliyorken sendikalardan ve odalardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Kritik görüşmelerin yapılacağı toplantı öncesi ise yetikililerden de açıklamalar geliyor. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da zam için rakam verdi. ATO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, asgari ücretin yüksek oranda zamlanmasını desteklediklerini ancak enflasyonun da düşünülmesi gerektiğini hatırlattı.

Baran'ın sözleri şu şekilde:

Baran'ın sözleri şu şekilde:

"Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz, ancak uygulamalar gösterdi ki, oraya yapılan zam, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor. Bizim, enflasyonu bir an önce tek haneli rakamlara indirmemiz ve yeniden büyüme ve kalkınma yoluna girmemiz gerekiyor"

ATO'DAN KARAHAN'A DESTEK

ATO'DAN KARAHAN'A DESTEK

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretin yeniden gündeme geldiğini belirten Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılarla yaptığı toplantıda, asgari ücrette yüzde 25 civarında bir artışın 2025 yılı enflasyon hedefleri ile uyumlu olabileceğine dair açıklamalarını anımsattı.

Baran, kendilerinin de asgari ücret artışının bu seviyelerde tutulması gerektiğine inandıklarını aktardı.

Başkan Karahan'ın sözlerini desteklediklerini hatırlatan Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

Başkan Karahan'ın sözlerini desteklediklerini hatırlatan Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla görüşmesinde, yüzde 25 civarı asgari ücret artışının, 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi. Biz de, asgari ücrete yapılacak zammın bu seviyede olması gerektiği kanaatindeyiz. Çalışan kardeşlerimizin, enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz. Ancak, işletmeyi ayakta tutma derdimizin ne olduğunu da biliyoruz"

Anahtar Kelimeler:
ATO gürsel baran asgari ücret 2025
En Çok Okunan Haberler
6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş! Cani kahreden anları anlattı

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş! Cani kahreden anları anlattı

Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

İstanbul'dan acı haber! İETT, polis aracına çarptı: 1 şehit

İstanbul'dan acı haber! İETT, polis aracına çarptı: 1 şehit

Dönem başından beri sorundu! Temizlik personelin 'cep harçlığına' zam geldi

Dönem başından beri sorundu! Temizlik personelin 'cep harçlığına' zam geldi

İthal otomobillerde ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi! 3 ülke daha listeye eklendi

İthal otomobillerde ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi! 3 ülke daha listeye eklendi

Almanya'dan geldi, 4 milyon TL'lik sipariş verdi! Neye ihtiyacı varsa aldı

Almanya'dan geldi, 4 milyon TL'lik sipariş verdi! Neye ihtiyacı varsa aldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.