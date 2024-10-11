Asgari ücret için bomba iddia! Patronların beklentisi şaşırtmadı... Çifte zam gelebilir! Bu tahmin hepsini solladı!

ÇİFTE ZAM MI GELİYOR?

Özkaya, "Diğer bir hakim görüş ise ocak ayında yüzde 20 civarında bir zam yapılacağı ama altıncı aydan sonra yani yılın ikinci yarısına girerken tekrar bir düzenleme yapılmak kaydıyla bir değil iki sefer zam yapılacağı yönünde. Öncelikle piyasada dolaşan iki bacaklı (ocak ve temmuz ayında iki zam artışı) zamma ihtimal vermiyorum. Çünkü öyle bir bilginin bugünden yayılıyor olması enflasyon​ dinamiklerinin kesinlikle aşağı gelmemesini sağlar. Beklentileri çıpalamak da engel olur. Hem ocakta hem haziranda artış yapılacağını biliyorsak ama haziranda ne kadar yapılacağını bilmiyorsak aradaki enflasyonu bilmediğimiz için biz fiyatları arttırmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.