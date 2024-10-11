Asgari ücret için bomba iddia! Patronların beklentisi şaşırtmadı... Çifte zam gelebilir! Bu tahmin hepsini solladı!

Yeni yıla neredeyse günleri saymaya başlamışken asgari ücret beklentileri de art arda açıklanmaya başladı. Tahminlerin yüzde 25 ile yüzde 50 bandında gittiği tahminlerde vatandaş ne kadarlık bir zam alacağını merak ediyor.
Alman bankası Deustche Bank'ın asgari ücret beklentisini yüzde 25 ile yüzde 30 bandında tutması ise asgari ücret zammını az da olsa şekillendirdi. Gazeteci Fatih Portakal'ın bu tahminin kulis bilgisi olacağını aktarması ise dikkatleri çekmişti.
2024 Ocak ayında brüt 20.002,50 TL net olarak ise 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret temmuz ayında ara zam almamıştı. Yüksek enflasyon karşısında maaşı eriyen asgari ücretli ise ocak ayı zammıını ise merakla beklemeye başladı.
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya, asgari ücret için beklentisini açıkladı. Özkaya, ekonomistlerin bir kısmının yüzde 30 oranında zam beklediğini belirterek diğer bir görüşün de yüzde 30'un üstünde bir zammın işvereni ve ekonomiyi zorlayabileceğinin de konuşulduğunu aktardı.
Özkaya, "Diğer bir hakim görüş ise ocak ayında yüzde 20 civarında bir zam yapılacağı ama altıncı aydan sonra yani yılın ikinci yarısına girerken tekrar bir düzenleme yapılmak kaydıyla bir değil iki sefer zam yapılacağı yönünde. Öncelikle piyasada dolaşan iki bacaklı (ocak ve temmuz ayında iki zam artışı) zamma ihtimal vermiyorum. Çünkü öyle bir bilginin bugünden yayılıyor olması enflasyon dinamiklerinin kesinlikle aşağı gelmemesini sağlar. Beklentileri çıpalamak da engel olur. Hem ocakta hem haziranda artış yapılacağını biliyorsak ama haziranda ne kadar yapılacağını bilmiyorsak aradaki enflasyonu bilmediğimiz için biz fiyatları arttırmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.