Asgari ücret için ekonomi yönetimi ayrı AK Parti ayrı oran istiyor! Emekliler ise bir kez daha hayal kırıklığını uğrayacak

"İŞÇİYİ MAĞDUR EDİP EZDİRMEDİK"

Sabah'ın haberinde ise asgari ücret için AK Parti kaynaklarının, "İşçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak. Biz bu güne kadar işçi ve emekli mağdur edip enflasyona ezdirmedik. Bu da dikkate alınacaktır. Verilecek oran işten çıkarmalara da neden olmamalıdır" sözlerini sarf edildi.