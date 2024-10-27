Asgari ücret için ekonomi yönetimi ayrı AK Parti ayrı oran istiyor! Emekliler ise bir kez daha hayal kırıklığını uğrayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyorken asgari ücretin üstünde çalışan vatandaşları da doğrudan etkileyecek bu zam için tahminler yürütülüyor. Enflasyonu çoşturmayacak ama vatandaşı da ekonomik anlamda rahatlatacak bir oran belirlenmeye çalışıyorken AK Parti kanadında ocak ayı zammı için konuşmalar başladı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ekonomi yönetimi asgari ücret için yüzde 25 oranını düşünüyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi maaşınızın 21 bin 250 TL olacağı anlamına geliyor. AK Parti yönetimindeki görüş ise yüzde 28-30 arasında bir oran; bu da 22 bin TL gibi bir zam olduğunu gösteriyor.
Muhalefet ise asgari ücret için en az 30 bin lira olması gerektiğini söylüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ile ilgili, “Asgari ücretin yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Bir yandan da emekliler için maaş zammı konuşulmaya devam ediliyor. Emekli maaşlarının ise normal sistem içinde değerlendirilerek sunulması bekleniyor. Bu oranda yıl sonu enflasyonu ile belli olacak. AK Parti’deki genel görüş emekli aylıkları için son altı aylık enflasyon oranındaki artış dışında bir artışın öngörülmediği yönünde olduğu aktarıldı.
Sabah'ın haberinde ise asgari ücret için AK Parti kaynaklarının, "İşçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak. Biz bu güne kadar işçi ve emekli mağdur edip enflasyona ezdirmedik. Bu da dikkate alınacaktır. Verilecek oran işten çıkarmalara da neden olmamalıdır" sözlerini sarf edildi.