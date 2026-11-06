Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzine dün gece yarısı yansıtılan 6 liralık indirimin ardından, motorine de indirim geliyor. Gazeteci Olcay Aydilek, "Motorine indirim... Bu gece yarısından geçerli 5 TL 47 kuruş." sözleriyle gelecek miktarı sosyal medya hesabından duyurdu.

ABD'de tamamlanan ara seçimlerin ardından jeopolitik tansiyonun düşeceği ve Orta Doğu'daki İran kaynaklı gerilim ile çatışma ortamının son bulacağına yönelik uluslararası beklentilerin güçlenmesi, petrol fiyatlarında satış baskısı yarattı.

Varil fiyatlarındaki bu gevşeme ve ürün marjlarındaki düşüş, rafineri çıkış fiyatlarına doğrudan indirim olarak yansıdı.

ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR

• Benzin: 6 Kasım Cuma günü itibarıyla 6 TL indirimle büyükşehirlerde 74 TL seviyelerine geriledi.

• Motorin: Yarın (7 Kasım Cumartesi) devreye girecek 5,47 TL'lik indirimin ardından, 100-101 TL bandında seyreden litre satış fiyatının büyükşehirlerde 95 TL sınırına çekilmesi öngörülüyor.

Fiyat revizyonunun bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi ve bayilerdeki pompa fiyatlarına yarın sabah itibarıyla yansıması bekleniyor.