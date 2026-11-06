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Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini beraberinde getirmişti. Benzine gece yarısı gelen indirimden sonra motorine de indirim geliyor. İşte detaylar...

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu
Cansu Çamcı

Benzine dün gece yarısı yansıtılan 6 liralık indirimin ardından, motorine de indirim geliyor. Gazeteci Olcay Aydilek, "Motorine indirim... Bu gece yarısından geçerli 5 TL 47 kuruş." sözleriyle gelecek miktarı sosyal medya hesabından duyurdu.

ABD'de tamamlanan ara seçimlerin ardından jeopolitik tansiyonun düşeceği ve Orta Doğu'daki İran kaynaklı gerilim ile çatışma ortamının son bulacağına yönelik uluslararası beklentilerin güçlenmesi, petrol fiyatlarında satış baskısı yarattı.

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu 1

Varil fiyatlarındaki bu gevşeme ve ürün marjlarındaki düşüş, rafineri çıkış fiyatlarına doğrudan indirim olarak yansıdı.

ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR

Benzin: 6 Kasım Cuma günü itibarıyla 6 TL indirimle büyükşehirlerde 74 TL seviyelerine geriledi.

Motorin: Yarın (7 Kasım Cumartesi) devreye girecek 5,47 TL'lik indirimin ardından, 100-101 TL bandında seyreden litre satış fiyatının büyükşehirlerde 95 TL sınırına çekilmesi öngörülüyor.

Fiyat revizyonunun bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi ve bayilerdeki pompa fiyatlarına yarın sabah itibarıyla yansıması bekleniyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.53
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
75.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
66.3
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.79
Gazyağı
93.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin
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