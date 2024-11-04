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Asgari ücret için geri sayım başladı! İşverenin sorunlarına tek tek değindi... TİM Başkanı Mustafa Gültepe: 'Karlılık ile ilgili sorun var'

04.11.2024 11:29
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Asgari ücret zammının açıklanmasına iki ay kaldı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası 2025 Ocak ayında yüzde kaçlık bir zam olacağı ise belirlenmiş olacak. Tahminlerin yürütüldüğü zam kararı öncesi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe 2025 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına ilişkin, "Türkiye'de rekabetçilik gücünü elde tutabilecek bir rakamın ortaya konulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. 15 kişinin olacağı masada; 5 kişi hükümetten, 5 kişi işveren kısmında ve 5 kişi de işçi kanadından olacak. Öngörülerin yapıldığı asgari ücret için son yapılan açıklamaların ışığında yüzde 25 ile yüzde 30 aralığında bir zammın üstünde duruluyor.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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"KARLILIK İLE İLGİLİ SORUN VAR"

"KARLILIK İLE İLGİLİ SORUN VAR"

Gültepe, rakamlar ve ciroların firmaların yaşadığı sorunları çok fazla yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

"En büyük sıkıntı şu an karlılık problemi. Özellikle emek yoğun sektörlerde maliyetin altında işi kapatmamak, müşteriyi kaybetmemek için siparişler alınıyor. Her sektör için değil belki ama bu sorun 27 sektörün yarısında bulunuyor. Karlılıklarla ilgili büyük bir sorun var. Fiyat vermede, gelecekle ilgili fiyatlamada sıkıntılar var. Çünkü gittikçe döviz öngörüsü olmadığı için bu sorun oluyor.

2024'ün başında OVP'nin sonuçlarında yıl sonu doları 40-41 TL civarında bekleniyordu ama sanırım yıl sonunda 35'e bile gelmeyecek, makas çok fazla açık. 10 ayda döviz artışı yüzde 15, enflasyon minimum yüzde 36'da. Arada 2 kat fark var. Önümüzde 2 ay daha var. Sadece kredi maliyetleri bile firmalara zarar yazdırıyor zaten. Nakidi fazla olan işletmeler bu anlamda kısmen avantajlı oluyor. En büyük problem nakit yönetimi, likidite yönetimi ve karlılık. 2025'in ilk çeyreğindeki kurumlar vergisi açıklandığı zaman çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkar"

"İŞÇİ DE YOK!"

"İŞÇİ DE YOK!"

Mustafa Gültepe, sektörlerdeki istihdam rakamlarına değinirken, hazır giyim ve tekstilde 200 binin üzerinde bir iş gücü kaybı olduğuna dikkati çekerek, "Ama bugün işler çoğalsa ve almak istesen işçi de yok" dedi.

EYT SEKTÖRLERDE İŞ GÜCÜ AÇIĞI OLUŞTURDU

EYT SEKTÖRLERDE İŞ GÜCÜ AÇIĞI OLUŞTURDU

Bu konunun toplantılarda sık sık dile geldiğini ifade eden Gültepe, şöyle devam etti:


"Çoğu sektörde başkanlarımız 'dışarıdan, farklı ülkelerden, farklı bir şekilde iş gücünü ithal etmeye başlayalım' önerisi sunuyor. Üretim tarafında çalışmak istemeyenlerin çoğu hizmet sektörüne geçti. EYT'den dolayı ayrılıp çalışmak istemeyen ve onların yerine gelemeyen eksik iş gücümüz var. İş gücü ithalatını şu an hayata geçiren sektörlerimiz de var, bunu öneren başkanlarımız da var. Bakanlığımızla bu konuda çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde giderse özellikle emek yoğun olan sektörlerde daha fazla problem yaşanır ki yaşıyoruz. Malatya'da tesisim var, deprem sonrası bazı sıkıntılar yaşandı ama şu an alacak eleman bulamıyoruz. Ağırlıklı o bölgede asgari ücret veriliyor. İnsanlar üretimde çalışmak, meslek öğrenmek yerine hizmet sektörünü daha fazla tercih ediyor. Böyle bir trend var."

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret 2025
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