Asgari ücret için kritik rakam 'Beklentim 26 bin 525 TL'ydi, o açıklamadan sonra demek ki...'

Asgari ücretli nefesini tuttu Ocak ayını bekliyor! 2025'i 22 bin 104 TL ile tamamlayacak olan milyonlarca çalışan 2026'da maaşının ne kadar zamlanacağını araştırıyor. Özel sektör çalışanları için kritik öneme sahip olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Geçtiğimiz yıl oldukça gergin geçen komisyona TÜRK-İŞ katılmayacağını günler öncesinde duyurmuştu.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay komisyon ile ilgili, "Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz. Ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz" demişti.
Bu yıl ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nasıl bir havada geçeceği ise şimdiden merak konusu olmaya başladı. Hükümet kanadından asgari ücret ile ilgili bir açıklama gelmezken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu toplantısında bir kez daha, "Ücret konusunda belirleyici değiliz, tavsiye de vermiyoruz" sözlerini kullanmıştı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret için katıldığı YouTube kanalında konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, net rakam verdi. Erdursun, hükümet kanadının vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı farkında olmadıklarını ifade ederek, "Çünkü çok rahat oranları söylüyorlar" dedi.
Yeniden değerleme oranının yüzde 25 olduğunu hatırlatan Erdursun, "Devlet kendi gelirlerini en az %25 oranında arttıracak. devlet olarak sen kendi gelirlerini arttırmak için yüksek oranlı artış yapıyorsun emekliye göre denildiği zaman, 'gelir gider planımızı yapıyoruz kardeşim' diyor" sözlerini kullandı.
Asgari ücret için hedefledikleri oranın yüzde 20 olduğunu belirten Erdursun, "Şu anda asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili baskılar oluşuyor. Bu baskılar neticesinde asgari ücret yüzde 20'den yüzde 30'a çıkabilir. Ama bakın baskı olmasa yüzde 20'yi verip geçecekler" dedi.
