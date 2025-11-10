Asgari ücret için kritik rakam 'Beklentim 26 bin 525 TL'ydi, o açıklamadan sonra demek ki...'

Bu yıl ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nasıl bir havada geçeceği ise şimdiden merak konusu olmaya başladı. Hükümet kanadından asgari ücret ile ilgili bir açıklama gelmezken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu toplantısında bir kez daha, "Ücret konusunda belirleyici değiliz, tavsiye de vermiyoruz" sözlerini kullanmıştı.