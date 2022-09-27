Asgari ücret için kulisler hareketlendi! İşte gelir vergisi detayı ve konuşulan rakam...

Son dakika haberi… Asgari ücret 2023 zammı için Aralık ayının son günlerinde açıklanması beklenen oran şimdiden gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret için, “Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız” ifadelerini kullanması sonrasında “Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Uzman isimlerden ise peş peşe asgari ücret tahminleri geldi. İşte asgari ücretle ilgili tüm detaylar... Ocakta 637 Eylülde 2 bin 342 lira! Tam 3,7 kat arttı: Maaşlardaki vergi kesintisi sorununa flaş çağrı

ASGARİ ÜCRETE İKİ KEZ ZAM

Ocak 2022’de asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca çalışanın maaşı yüzde 52 artmıştı. Ancak enflasyon oranlarının yıl ortasında rekor seviyelere yükselmesiyle alım gücü düşünce ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve 2022’de 4 bin 253 lira olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli Temmuz maaşını 5 bin 500 lira olarak almaya başladı.



GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ

Asgari ücret zammı için şimdi ise gözler asıl zam dönemi olan Aralık ayına çevrildi. Konuya ilişkin açıklamalar ise üst üste geldi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yurttaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” cümlelerini anımsatan Bakan Bilgin, “Biz Bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. 2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız” diye konuştu.



ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN NE KADAR OLACAK?

Herkesin merak ettiği konu ise yeni asgari ücret rakamının ne olacağı konusu. SGK uzmanları asgari ücretle ilgili yaptıkları yorumlarda farklı rakamlar üzerinde duruyordu. Kimileri 2023 asgari ücretin 7.000 TL olacağını ifade ederken bazıları da 7.500 TL'nin üstüne çıkacağını iddia ediyor.



GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNDEKİ ARTIŞ

Asgari ücrete zam oranının yanı sıra en çok konuşulan konulardan bir tanesi de gelir vergileri oldu. Çalışanlar vergi dilimlerinde düzenleme istediklerini sosyal medyadan dile getirdiler. İşçiler Ağustos ayından itibaren yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girdi. Ocak ayında 637 lira vergi ödeyen bir işçi, Eylül’de 2 bin 342 lira vergi öder hale geldi. DİSK-AR tarafından hazırlanan rapora göre, Ocak ayında yüzde 21 olan ücretlilerdeki vergi ve kesinti oranı Ağustos ayından itibaren yüzde 31’e yükseldi. Ocak’ta 2 bin 175 TL olan vergi ve sigorta prim kesintisi toplamı Mayıs’ta 2 bin 600 TL’ye, Temmuz’da 4 bin 40 TL’ye ve Eylül’den itibaren ise 4 bin 657 TL’ye yükseldi. Böylece Eylül 2022’deki gelir vergisi kesintisi artışı ocak ayına göre 3,7 kat oldu.

