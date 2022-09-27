FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret için kulisler hareketlendi! İşte gelir vergisi detayı ve konuşulan rakam...

Asgari ücret için kulisler hareketlendi! İşte gelir vergisi detayı ve konuşulan rakam...

27.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Asgari ücret 2023 zammı için milyonlarca çalışan meraklı bekleyişini sürdürüyor. ‘Asgari ücret zammı ne kadar olacak?’ sorusu en önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken gözler yetkililerden gelecek açıklamaya çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artışı için yaptığı açıklamasında, "Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" diye konuştu. Peki kulislerde konuşulan rakam ne? İşte asgari ücret zammı için son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Asgari ücret 2023 zammı için Aralık ayının son günlerinde açıklanması beklenen oran şimdiden gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret için, “Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız” ifadelerini kullanması sonrasında “Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Uzman isimlerden ise peş peşe asgari ücret tahminleri geldi. İşte asgari ücretle ilgili tüm detaylar...

Ocakta 637 Eylülde 2 bin 342 lira! Tam 3,7 kat arttı: Maaşlardaki vergi kesintisi sorununa flaş çağrıOcakta 637 Eylülde 2 bin 342 lira! Tam 3,7 kat arttı: Maaşlardaki vergi kesintisi sorununa flaş çağrı

ASGARİ ÜCRETE İKİ KEZ ZAM

ASGARİ ÜCRETE İKİ KEZ ZAM

Ocak 2022’de asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca çalışanın maaşı yüzde 52 artmıştı. Ancak enflasyon oranlarının yıl ortasında rekor seviyelere yükselmesiyle alım gücü düşünce ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve 2022’de 4 bin 253 lira olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli Temmuz maaşını 5 bin 500 lira olarak almaya başladı.

GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ

GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ

Asgari ücret zammı için şimdi ise gözler asıl zam dönemi olan Aralık ayına çevrildi. Konuya ilişkin açıklamalar ise üst üste geldi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yurttaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” cümlelerini anımsatan Bakan Bilgin, “Biz Bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. 2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN NE KADAR OLACAK?

ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN NE KADAR OLACAK?

Herkesin merak ettiği konu ise yeni asgari ücret rakamının ne olacağı konusu. SGK uzmanları asgari ücretle ilgili yaptıkları yorumlarda farklı rakamlar üzerinde duruyordu. Kimileri 2023 asgari ücretin 7.000 TL olacağını ifade ederken bazıları da 7.500 TL'nin üstüne çıkacağını iddia ediyor.

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNDEKİ ARTIŞ

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNDEKİ ARTIŞ

Asgari ücrete zam oranının yanı sıra en çok konuşulan konulardan bir tanesi de gelir vergileri oldu. Çalışanlar vergi dilimlerinde düzenleme istediklerini sosyal medyadan dile getirdiler. İşçiler Ağustos ayından itibaren yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girdi. Ocak ayında 637 lira vergi ödeyen bir işçi, Eylül’de 2 bin 342 lira vergi öder hale geldi. DİSK-AR tarafından hazırlanan rapora göre, Ocak ayında yüzde 21 olan ücretlilerdeki vergi ve kesinti oranı Ağustos ayından itibaren yüzde 31’e yükseldi. Ocak’ta 2 bin 175 TL olan vergi ve sigorta prim kesintisi toplamı Mayıs’ta 2 bin 600 TL’ye, Temmuz’da 4 bin 40 TL’ye ve Eylül’den itibaren ise 4 bin 657 TL’ye yükseldi. Böylece Eylül 2022’deki gelir vergisi kesintisi artışı ocak ayına göre 3,7 kat oldu.

VERGİ DİLİMLERİ GÜNDEMDE

VERGİ DİLİMLERİ GÜNDEMDE

Vergi dilimleriyle ilgili sorun olduğunu belirten Bakan Bilgin, “Biz toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Yani vergi dilimlerindeki artışın, ücretlerin niteliğini, alım gücünü aşındırmamasını istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı’mızla da görüşmelerimiz var. Bu konu önemlidir. Özellikle ücretlerin yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hâle getiren vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu konuyu da Bakan Bey’le görüştüm, bu konuda da olumlu bir yaklaşımda olduğumuzu belirtmek isterim” değerlendirmesini yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Morgan Stanley'den dolar yorumu

Morgan Stanley'den dolar yorumu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Öldüğüne inanmak istemedi! Eşinin cesedini 18 ay boyunca sakladı

Öldüğüne inanmak istemedi! Eşinin cesedini 18 ay boyunca sakladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.