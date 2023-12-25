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Asgari ücret için meydanlara inip sınırlarını belirlediler: O rakama kadar yılda 4 kez zamlanmalı: 22 altın detayı...

25.12.2023 16:12 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Milyonlarını kaderini belirleyecek rakamın açıklanmasına sayılı günler kaldı. Herkes asgari ücreti merakla beklerken DİSK meydanlara inip talebini iletti. Enflasyona dikkat çeken sendika yılda 4 zam talebinde bulundu. 2013 yılındaki asgari ücrete vurgu yapan DİSK'in açıklamasındaki, 22 cumhuriyet altın detayı dikkat çekti.

DİSK tarafından 11 farklı kent meydanında düzenlenen işçi buluşmalarının sonuncusu Beşiktaş’ta gerçekleştirildi. Yeni asgari ücretle ilgili konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir" şeklinde konuştu.

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Eyleme Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

"GELİRDE ADALET İSTİYORUZ"

"GELİRDE ADALET İSTİYORUZ"

Çerkezoğlu, "Günlerdir gelirde adalet vergide adalet insanca yaşayacak bir ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklardayız.

İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul’dan Ankara’ya yaptığımız yürüyüşle devam etti ve bu yürüyüşte İstanbul’da Kadıköy meydanından yola çıkarken demiştik ki yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikteydik bu yolu yalnız yürümeyeceğiz dedik. Gerçekten de öyle oldu. Gelirde adalet istiyoruz; vergide adalet istiyoruz.

600 MİLLETVEKİLİNE SESLENDİ

600 MİLLETVEKİLİNE SESLENDİ

Hepimiz çalışıyoruz üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almak için mücadele veriyoruz " dedi. Çerkezoğlu, "Şimdi buradan milyonlarca işçİ emekçi emekli kadın genç bu ülkenin bütün yurttaşları olarak adil bir vergi sistemi için o 5 maddelik kanun teklifimizin meclisten geçirilmesi için mücadeleyi büyütüyoruz.

Buradan Beşiktaş meydanından bir kez daha adaletli bir vergi sistemi için kanun teklifimizin meclisteki bütün siyasi partilerin ve 600 milletvekilinin oy birliğiyle meclisten geçirilmesi için bir kez daha çağrı yapıyoruz" diye konuştu.

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