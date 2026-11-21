Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yılda maaşlara yapılacak zamma kilitlendi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlara yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklamaları takip ederken son kulis bilgisi ve rakam Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan geldi. Peki, şu anda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Nasıl iyileştirmeler yapılacak? İşte yanıtı...

Emekli ve memur zammıyla başlayan İsa Karakaş şunları söyledi;

"Yasa gereği yapılması gereken zorunlu bir güncelleme var. Bu güncellemeler ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın son revize enflasyon ve beklenti anketlerine baktığımız zaman yüzde 29,5 ile yüzde 30'a yakın bir rakam geleceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda SSK, Bağ-Kur emeklilerine %9,5 ile %10,5 arasında bir rakam gelebilir. Ortalama %10 diyebiliriz.

"İLAVE BİR İYİLEŞTİRME YAPILMASI SÖZ KONUSU"

Memur ve memur emeklilerinin durumu farklı. Çünkü toplu sözleşme var. Onlarda da beklentimiz %7,5 ile %8,5 arası. Ortalama %8 diyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta şu. Emeklilere sizin de söylediğiniz üzere ilave bir iyileştirme yapılması söz konusu."

Memurlarla ilgili güncellemeye de değinen İsa Karakaş, "Şu anda sadece emeklilerle ilgili bir iyileştirme yapıldığını söyleyebiliriz. Ancak memurlarla ilgili yüzde 2 demiştim ben. Neden söyledim bunu? Çünkü Sayın Bakanımız Şimşek enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız dedikleri için memurlara da yüzde 10 oranında bir güncelleme olabilir." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE KADEMELİ ORANSAL REFAH PAYI

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Nasıl iyileştirmeler yapılacak? sorusuna da Karakaş şu yanıtı verdi;

"Bütün emeklilere 10.000 ile 15.000 TL arası zamdan bahsediliyordu. O senaryonun kalktığını görüyoruz. Oransal bir zam şeklinde bir iyileştirme yapılacağını söyleyebiliriz. Bizim en son aldığımız kulis bilgisine göre prim gün sayısı yani 3.600 gün primi olanlara ayrı bir oranda, 5.400 günü olanla ayrı bir oranda, 7.000 günü olana ayrı bir oranda ve 9.000 günü olana ayrı bir oranda bir ilave oransal zam yapılması söz konusu olabilir.Kademeli oransal refah verilmesi daha doğru olur.

"SADECE PRİM DEĞİL YAŞ BOYUTU DA BAZ ALINACAK"

En düşük emekli maaşına baktığımız zaman bugün itibariyle 23.552 TL zaten yasal güncelleme ile birlikte 25.900 TL'nin altında olmayacağı kesin. Buna ilave olarak ne kadarlık bir refah payı verilebilir? Yüzde 5 verildiği takdirde az önce söylediğim üzere prim boyutu baz alınacak.Biz tümünün daha kolay anlaşılması için şunu söyleyebiliriz. Beşlik bir ilave yaptığımız zaman %15 olur bu durumda 27.085 TL 10 puan verilirse 28.262 TL yani burada 30.000'i bulması için en az %17,5'luk bir refah payı verilmesi gerekiyor ki 30.000 olsun. 15 puan verildiği zaman 29.440 TL'lik bir rakam söz konusu olabilir.Ancak bizim son aldığımız kulis bilgisine göre sadece prim değil yaş boyutu da baz alınacak, çalışıp çalışmadığı gibi unsurlar da alacak."