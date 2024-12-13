Asgari ücret için yeni bir rekor gelir mi? En son 2023 yılında kırılmıştı... Gözler artık yeni zam oranında

Asgari ücretle çalışan 7 milyon kişi 2025 yılında maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Asgari ücret hem doğrudan hem dolaylı olarak milyonlarca vatandaşın maaşını etkiliyor. Ayrıca asgari ücret; kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri ve rapor ücretleri gibi kalemleri de etkiliyor.