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Asgari ücret ne kadar olacak? '17 bin TL civarlarına...' SGK Başuzmanı o rakamı verdi 'Yüzde 10'luk refah payı ile...' İşte tüm hesaplar

09.11.2023 17:25 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar, açıklanacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret zammı tahminleri de yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücrette muhtemel zam oranlarıyla alakalı konuştu. Karakaş "6 aylık enflasyon oranına ek yüzde 10'luk bir refah payı ile asgari ücret 17 bin TL olabilir" dedi. İşte yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 oranında zam olması halinde ortaya çıkacak rakamlar...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için tahminler ne durumda? 2024 yılına sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024 yıl sonu için yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için de beklenti arttı. Öte yandan temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 37 olarak açıklandı.

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İŞTE ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENEN RAKAMLAR

Açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tutarını işçi ve işveren boyutunda değerlendirdi. Ekim ayı enflasyon oranlarını ele alan Karakaş, enflasyonun yüzde 29,40 olarak açıklandığını hatırlatarak, asgari ücrette kesin olarak yüzde 29,40’tan daha fazla bir artış olacağını belirtti.

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 65 olduğunu, Merkez Bankası’nın da beklentisini yüzde 58’den yüzde 65’e çıkardığını belirten Karakaş, anket sonuçlarında da en yüksek beklentinin yüzde 68’e kadar çıktığını belirtti.

"6 AYLIK ENFLASYON ORANINA EK YÜZDE 10'LUK BİR REFAH PAYI İLE ASGARİ ÜCRET 17 BİN LİRA OLABİLİR"

"6 AYLIK ENFLASYON ORANINA EK YÜZDE 10'LUK BİR REFAH PAYI İLE ASGARİ ÜCRET 17 BİN LİRA OLABİLİR"

Geçen sene aynı dönemde enflasyon oranının yüzde 15,4 olarak açıklandığını fakat ücret zammının yüzde 54,66 oranında yapıldığını, bu doğrultuda yüzde 39,26 oranında bir refah payının eklendiğini vurgulayan Karakaş, “6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 37,75 ile yüzde 40 arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Buradan hareketle hükümetin en azından yüzde 10’luk bir refah payı ile geçinme endekslerini, çalışanların durumlarını göze alacağını hesap edersek, geçen yıla göre sadece 10 puan bile arttırırsa asgari ücret 17 bin lira civarlarına çıkabilir” diye konuştu.

"YIL SONU İTİBARIYLA ASGARİ ÜCRETİN BRÜT 20 BİN LİRA OLABİLECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

"YIL SONU İTİBARIYLA ASGARİ ÜCRETİN BRÜT 20 BİN LİRA OLABİLECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Karakaş, “Yıl sonu itibarıyla asgari ücretin brüt 20 bin lira olabileceğini söyleyebiliriz. Bu 20 bin liradan işçi hissesi olarak yüzde 14 SGK payı, yüzde 1 işsizlik sigortası payını düştüğümüz zaman bunun 17 bin liraya tekabül edeceğini söyleyebiliriz. İşverenler tarafından baktığımızda da 20’den fazla teşvik olduğunu görüyoruz. Yükümlülüğünü yerine getiren bütün işverenlerin SGK işveren hissesinden yüzde 5 oranında indirim yapıldığını da göz önüne aldığımız zaman işveren maliyeti 23 bin 500 lira olarak öngörülebilir” diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETİN İŞVEREN MALİYETİ 22 BİN 500 LİRA OLACAK"

"ASGARİ ÜCRETİN İŞVEREN MALİYETİ 22 BİN 500 LİRA OLACAK"

Ancak bu 23 bin 500 liranın tamamının işverenin cebinden çıkmayacağını söyleyen Karakaş, “2016 yılından itibaren hükümet işverenlere ayrıca asgari ücret desteği vermektedir. Asgari ücret desteğinin de Ocak 2024’ten itibaren en az bin lira olacağını da varsayarsak, asgari ücretin işveren maliyeti 22 bin 500 lira, brüt asgari ücret 20 bin lira, çalışanın cebine girecek net asgari ücretin ise en az 17 bin lira olacağını söyleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

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