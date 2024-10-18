Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı gün kaldı...Emin Yılmaz masaya gelecek rakamları tek tek hesapladı! Bir uçurumun arasında iki rakam var!

Asgari ücretli aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda çıkacak olan zam oranını bekliyor. Temmuz ayında ara zam almayan asgari ücretlinin cebindeki para yüksek enflasyon karşısında eriyorken vatandaş ocak zammında maaşlarına iyileştirme bekliyor.
TGRT Haber'in Youtube kanalında açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, asgarin ücretin 2017 -2021 yılları arasında bir defa 2022'den beri de yılda iki defa zamlandığını hatırlatarak sözlerini şu şekilde devam ettirdi:
"Yönetmelik doğrultusunda vatandaşların geçim endeksleri, ücretlerin genel seviyesi, geçim şartları, açlık sınırı, enflasyon gibi veriler masaya yatıralacak. Burada enflasyon verisi gösterge rakamı olarak devreye giriyor. Bu seneki OVP üzerinden yıl sonu enflasyon verisi yüzde 41.5 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2025 yılı için de yüzde 17.5 üzerinden enflasyon hedeflendi.
Bunun üzerinden uluslararası bankalar, kredi derecelendirme kuruluşları IMF gibi kurumlar enflasyonun gidişatı üzerinden bazı tavsiyelerde bulunuyorlar. Buradaki tavsiyelere bakıldığında ise özellikle ücretler konusunda; hedeflenen enflasyon konusunda bir iyileştirme yapılmasının tavsiyesinde bulunuyorlar"
2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 17.5 olarak belirlendiğini aktaran Yılmaz, bu seneki enflasyon verilerine göre bir tahminde bulunulduğunu ifade ederek yüzde 20'den başlayarak kademe kademe yüzde 50'ye kadar asgari ücret zam tahminlerinin bulunduğunu söyledi.
Yüzde 20 olduğu takdirde asgari ücret 20 bin 402 TL
Yüzde 25 olduğu takdirde asgari ücret 21 bin 252 TL
Yüzde 30 olduğu takdirde asgari ücret 22 bin 102 TL
Yüzde 35 olduğu takdirde asgari ücret 22 bin 952 TL
Yüzde 40 olduğu takdirde asgari ücret 23 bin 802 TL
Yüzde 45 olduğu takdirde asgari ücret 24 bin 652 TL
Yüzde 50 olduğu takdirde asgari ücret 25 bin 503 TL