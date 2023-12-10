Asgari ücret zam pazarlığı 'zorlu' geçecek! Türk-İş kırmızı çizgisini açıkladı, işveren destek istiyor... 18 bin TL masada olacak

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Milyonlarca çalışan ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücret için zam pazarlığı başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık Pazartesi (yarın) ilk toplantısını yapacak. Yaklaşık 8 milyon işçiyi doğrudan ilgilendirecek asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, kulislerde de 15 bin 500 liradan 18 bin liraya kadar rakamlar dile getiriliyor. Beklentilerin yükseldiği asgari ücret pazarlığının bu yıl ise 'zorlu' geçeceği belirtiliyor.



