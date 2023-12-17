Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu! Milyonlar bekliyordu, o rakam gelirse Türk-İş masadan kalkacak... Kritik ikinci toplantı yarın

Asgari ücret zam pazarlığındaki son durum milyonlarca çalışan tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yeni zam oranının yayımlanması beklenirken, yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren zam pazarlığında da kritik viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi (yarın) ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.



