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Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu! Milyonlar bekliyordu, o rakam gelirse Türk-İş masadan kalkacak... Kritik ikinci toplantı yarın

17.12.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zam pazarlığında kritik viraja girildi. Milyonlarca çalışan '2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusuna yanıt ararken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci kez toplanacak. Kritik toplantıda ilk kez rakamların konuşulması beklenirken, zam pazarlığının başlayacağı rakam da belli oldu. Öte yandan Türk-İş ise teklif edilmesi halinde masadan kalkacakları rakamı da duyurmuştu. İşte 2024 asgari ücret zammıyla ilgili son detaylar...

Asgari ücret zam pazarlığındaki son durum milyonlarca çalışan tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yeni zam oranının yayımlanması beklenirken, yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren zam pazarlığında da kritik viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi (yarın) ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.

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TÜRK-İŞ: "O RAKAM TEKLİF EDİLİRSE MASADAN KALKARIZ"

TÜRK-İŞ: "O RAKAM TEKLİF EDİLİRSE MASADAN KALKARIZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde, 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" diyerek net konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA PAZARLIK HANGİ RAKAMDAN BAŞLAYACAK?

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA PAZARLIK HANGİ RAKAMDAN BAŞLAYACAK?

Milliyet'ye yer alan habere göre; ikinci toplantıda rakamların artık masaya gelebileceğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, pazarlığın başlayacağı rakamı açıkladı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

"Asgari ücretle ilgili minimum yüzde 38 zam üzerinden pazarlık başlayacaktır. Yüzde 38 oranı da 15 bin 734 TL’ye denk geliyor. Buradan başlayıp refah payı şeklinde eklenti olursa yüzde 40-50 arasında yani 16 bin TL ile 17 bin 103 TL arasında olacağını düşünüyorum"

BAKAN IŞIKHAN: "ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

BAKAN IŞIKHAN: "ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.

Bakan Işıkhan şunları kaydetmişti:

"2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir."

TÜRK-İŞ: "GEÇİM ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

TÜRK-İŞ: "GEÇİM ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantıda yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir."

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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