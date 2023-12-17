Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu! Milyonlar bekliyordu, o rakam gelirse Türk-İş masadan kalkacak... Kritik ikinci toplantı yarın

Asgari ücret zam pazarlığındaki son durum milyonlarca çalışan tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yeni zam oranının yayımlanması beklenirken, yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren zam pazarlığında da kritik viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi (yarın) ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde, 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" diyerek net konuşmuştu.
Milliyet'ye yer alan habere göre; ikinci toplantıda rakamların artık masaya gelebileceğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, pazarlığın başlayacağı rakamı açıkladı.
Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;
"Asgari ücretle ilgili minimum yüzde 38 zam üzerinden pazarlık başlayacaktır. Yüzde 38 oranı da 15 bin 734 TL’ye denk geliyor. Buradan başlayıp refah payı şeklinde eklenti olursa yüzde 40-50 arasında yani 16 bin TL ile 17 bin 103 TL arasında olacağını düşünüyorum"
Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.
Bakan Işıkhan şunları kaydetmişti:
"2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir."
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantıda yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir."
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:
Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.