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Asgari ücret zammı için ezber bozdu! Herkes yüzde 25 zam oranını konuşuyor ama... "Daha da artacak" diyerek açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.11.2024 13:55
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Asgari ücret zammı için milyonlar şimdiden beklentiye girdi. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı herkes "2025 asgari ücret kaç TL olacak? Kaç lira zam gelecek?" sorularına yanıt ararken; Ankara kulislerinde öne çıkan zam oranı belli oldu. Müşavir İsmet Çetinkaya ise katıldığı canlı yayında 2025 asgari ücret zammı için adeta ezber bozdu. Ankara'da öne çıkan rakamı canlı yayında açıklayan Çetinkaya, "Her ne kadar bu konuşulsa da böyle bir asgari ücreti düşünmüyorum" diyerek daha da artacağını savundu.

2025 asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Özellikle özel sektörde çalışan milyonlarca kişi yeni yıl ile birlikte maaşlarına gelecek zam oranını merak ederken; genci, yaşlısı, evlisi, bekarı herkes "2025 asgari ücret kaç TL olacak? Kaç lira zam gelecek?" sorularına yanıt arıyor. 2025 Ocak ayında açıklanacak asgari ücret zammı için şimdiden tahminler yapılmaya başlandı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucu belli olacak olan 2025 asgari ücretin yüzde 256 zam oranıyla 21 bin 225 bin TL'ye çıkacağı görüşü öne çıktı. Ankara kulislerinde en çok bu rakamın konuşulduğu öğrenilirken, %20 ile %50 arası zam senaryolarınnın da masada olduğu belirtiliyor.

"EN ÇOK KONUŞULAN ZAM ORANI YÜZDE 25"

"EN ÇOK KONUŞULAN ZAM ORANI YÜZDE 25"

Asgari ücret zammıyla ilgili Ekol TV'de önemli değerlendirmelerde bulunan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya da "En çok konuşulan yüzde 25'lik artış önerisi" dedi.

"DAHA DA ARTACAK" İDDİASI

"DAHA DA ARTACAK" İDDİASI

Çetinkaya, yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon tahminiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanırken; "Aralık ayına kadar enflasyon küçük çaplı artacak. Muhtemelen açlık sınırı 21 bin lira olur." diye konuştu.

Artan yaşam maliyertlerinin göz önünde bulundurulacağını düşündüğünü belirten Çetinkaya, "Yüzde 25 her ne kadar bu konuşulsa da böyle bir asgari ücreti düşünmüyorum" iddiasında bulundu.

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Ocak ayında yüzde 20 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 402 lira olacak.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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