Asgari ücret zammı için ezber bozdu! Herkes yüzde 25 zam oranını konuşuyor ama... "Daha da artacak" diyerek açıkladı

2025 asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Özellikle özel sektörde çalışan milyonlarca kişi yeni yıl ile birlikte maaşlarına gelecek zam oranını merak ederken; genci, yaşlısı, evlisi, bekarı herkes "2025 asgari ücret kaç TL olacak? Kaç lira zam gelecek?" sorularına yanıt arıyor. 2025 Ocak ayında açıklanacak asgari ücret zammı için şimdiden tahminler yapılmaya başlandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucu belli olacak olan 2025 asgari ücretin yüzde 256 zam oranıyla 21 bin 225 bin TL'ye çıkacağı görüşü öne çıktı. Ankara kulislerinde en çok bu rakamın konuşulduğu öğrenilirken, %20 ile %50 arası zam senaryolarınnın da masada olduğu belirtiliyor.
Asgari ücret zammıyla ilgili Ekol TV'de önemli değerlendirmelerde bulunan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya da "En çok konuşulan yüzde 25'lik artış önerisi" dedi.
Çetinkaya, yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon tahminiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanırken; "Aralık ayına kadar enflasyon küçük çaplı artacak. Muhtemelen açlık sınırı 21 bin lira olur." diye konuştu.
Artan yaşam maliyertlerinin göz önünde bulundurulacağını düşündüğünü belirten Çetinkaya, "Yüzde 25 her ne kadar bu konuşulsa da böyle bir asgari ücreti düşünmüyorum" iddiasında bulundu.
Ocak ayında yüzde 20 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 402 lira olacak.