Asgari ücret zammı için ezber bozdu! Herkes yüzde 25 zam oranını konuşuyor ama... "Daha da artacak" diyerek açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucu belli olacak olan 2025 asgari ücretin yüzde 256 zam oranıyla 21 bin 225 bin TL'ye çıkacağı görüşü öne çıktı. Ankara kulislerinde en çok bu rakamın konuşulduğu öğrenilirken, %20 ile %50 arası zam senaryolarınnın da masada olduğu belirtiliyor.