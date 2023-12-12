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  4. ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: İkinci toplantı öncesi yeni gelişme! İlk rakamlar masaya geliyor: TÜRK-İŞ yüzde 50 için zorlayacak

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: İkinci toplantı öncesi yeni gelişme! İlk rakamlar masaya geliyor: TÜRK-İŞ yüzde 50 için zorlayacak

12.12.2023 09:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için dün ilk kez bir araya geldi. Görüşmede rakam konuşulmadı ancak gelecek toplantıların bir yol haritası çıkarıldı. Net-brüt asgari ücret tüm işçi ve işverenleri merak içinde bırakırken, uzmanlar zam ihtimallerini sıraladı. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte ikinci toplantı öncesi son gelişmeler…

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı rakam ve oranını belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık yaptı.

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BU YIL BİR İLK!

BU YIL BİR İLK!

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Adana'da hastanede işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan üç çocuk babası enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da yaşayan üç çocuk babası Karayolları işçisi Durmuş Öztürk, milyonlarca asgari ücretli adına pazarlık masasında yer aldı. Komisyonda görüşleri sorulan işçiler, asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini dile getirdi.

HÜKÜMET, İŞÇİ VE İŞVERENDEN TOPLANTI ÖNCESİ MESAJ

HÜKÜMET, İŞÇİ VE İŞVERENDEN TOPLANTI ÖNCESİ MESAJ

Toplantı öncesi taraflardan asgari ücret zammı için ilk açıklamalar da dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete zamda uzlaşı yakalanarak sürecin tamamlanmasını amaçladıklarını belirtti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol dengeli bir rakamda uzlaşmak istediklerini ifade etti. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da şu an için ücret söylemenin bir anlamı olmadığını, işveren tarafından gelen teklif üzerinden pazarlık yapacaklarını kaydetti.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak. Bu kapsamda komisyon 18 Aralık Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelecek.

İKİNCİ TOPLANTIDA RAKAM İHTİMALİ

İKİNCİ TOPLANTIDA RAKAM İHTİMALİ

İlk toplantıda yol haritası belirlenen süreç için ikinci toplantının içeriğinin ne olacağı da öğrenildi. 18 Aralık’ta tarafların ücret önerisi verme ihtimalinin bulunduğu dile getirildi.

VERGİ DESTEĞİ TALEBİ HÜKÜMETE İLETİLDİ

VERGİ DESTEĞİ TALEBİ HÜKÜMETE İLETİLDİ

Asgari ücret zammı tahminleri milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konuların başında yer alırken Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman kritik bir değerlendirmede bulundu. Uzman isim, ilk toplantıda vergi konusunda mutabık kalan işçi ve işveren tarafının bu konudaki taleplerini hükümete ilettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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