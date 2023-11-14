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Asgari ücret zammında en güçlü olasılık: Yüzde 50 zamla 17 bin 100 TL! Enflasyon oranı cepte, gözler refah payında

14.11.2023 18:40 | Son Güncelleme:
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Enflasyon ve enflasyona bağlı olarak artan hayat pahalılığı Türkiye'nin gündem maddesi olarak en üst sıralarda yer alırken; milyonlar emekli aylıkları ve asgari ücret zammını merak ediyor. Hükümet yaklaşık iki ay önce yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklarken; uzmanlar refah payının da eklenmesiyle asgari ücret zam sonrası beklenen rakamın 17 bin TL'nin üzerinde olabileceğini belirtiyor. İşte asgari ücret zammı için en güçlü olasılık...

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret 15 bin TL'nin altında kalır mı, üstüne çıkar mı? Yeni yıla doğru hızla ilerlerken, milyonlarca çalışan bu soruların yanıtını aramaya başladı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücünde düşüş yaşayan vatandaşlar, gözlerini yapılacak zam oranına dikerken; asgari ücret zammı için beklenen denklemde enflasyon oranı ve refah payı var.

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ENFLASYON ORANI 'CEPTE'

ENFLASYON ORANI 'CEPTE'
Şu an itibariyle asgari ücret zammında enflasyon oranının 'cepte' olduğunu belirten uzmanlar, yıl sonu için benklenen enflasyon oranının yüzde 65 olduğuna dikkat çekiyor.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ OLUŞTU

REFAH PAYI BEKLENTİSİ OLUŞTU
İlk altı ay için açıklanan enflasyon oranının yüzde 23.64 olduğunu hatırlatan uzmanlar, refah payı beklentisinin oluştuğuna işaret ediyor.

REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?
Beklentilere göre refah payı ise yüzde 5-15 arası bir rakamda olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ÖNE ÇIKAN SENARYO

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ÖNE ÇIKAN SENARYO
Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ederken, en güçlü ihtimal olarak ise 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam öne çıkıyor.

YÜZDE 50'LİK ZAMLA 17 BİN 100 TL!

YÜZDE 50'LİK ZAMLA 17 BİN 100 TL!
TV 100'e konuşan uzman isim, yüzde 50'lik bir zam oranıyla yeni yılda asgari ücretin 17 bin 100 TL'ye yükselmesini en güçlü olasılık olarak gördüğünü belirtti.
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asgari ücret Asgari ücret zammı
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