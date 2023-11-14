Asgari ücret zammında en güçlü olasılık: Yüzde 50 zamla 17 bin 100 TL! Enflasyon oranı cepte, gözler refah payında

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret 15 bin TL'nin altında kalır mı, üstüne çıkar mı? Yeni yıla doğru hızla ilerlerken, milyonlarca çalışan bu soruların yanıtını aramaya başladı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücünde düşüş yaşayan vatandaşlar, gözlerini yapılacak zam oranına dikerken; asgari ücret zammı için beklenen denklemde enflasyon oranı ve refah payı var.



ENFLASYON ORANI 'CEPTE' Şu an itibariyle asgari ücret zammında enflasyon oranının 'cepte' olduğunu belirten uzmanlar, yıl sonu için benklenen enflasyon oranının yüzde 65 olduğuna dikkat çekiyor.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ OLUŞTU İlk altı ay için açıklanan enflasyon oranının yüzde 23.64 olduğunu hatırlatan uzmanlar, refah payı beklentisinin oluştuğuna işaret ediyor.

REFAH PAYI NE KADAR OLACAK? Beklentilere göre refah payı ise yüzde 5-15 arası bir rakamda olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ÖNE ÇIKAN SENARYO Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ederken, en güçlü ihtimal olarak ise 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam öne çıkıyor.