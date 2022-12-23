Asgari ücret zammıyla o paralar da artıyor! İşsizlik, 65 yaş, engelli, bakım aylığı, prim borçlanması, kıdem tazminatı… Tek tek hesaplandı

Asgari ücret 2023 zam oranı yüzde 54,66 olarak açıklanırken, net rakam 5.500 TL’den 8.506 TL’ye yükseldi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan zamlı maaşlarını Şubat ayı itibarıyla hesaplarında görecek. Ancak tüm bunların yanında birçok kalemde de asgari ücret artışlarını göreceğiz. Bu kapsamda işsizlik maaşı, 65 yaş, engelli ve bakım aylığı, staj ücretleri gibi sosyal destekler asgari ücret oranında zamlanacak.

Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. 65 yaş ve engelli aylıklarında bin 833 lira olan kişi başı gelir sınırı 2 bin 835 liraya, evde bakım desteğinde 3 bin 666 lira olan kişi başı gelir sınırı 5 bin 671 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

Kıdem tazminatında da tavan fiyat 10 bin liranın üzerine çıkacak. Prim borçlanmalarında ise en düşük rakam 100 lirayı aşacak. Genel Sağlık Sigortası (GES) ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için de rakamlar değişti. İşte yeni asgari ücretin diğer kalemlere yansıması…