Asgari ücret zammıyla o paralar da artıyor! İşsizlik, 65 yaş, engelli, bakım aylığı, prim borçlanması, kıdem tazminatı… Tek tek hesaplandı

Asgari ücret 2023 zam oranı yüzde 54,66 olarak açıklanırken, net rakam 5.500 TL’den 8.506 TL’ye yükseldi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan zamlı maaşlarını Şubat ayı itibarıyla hesaplarında görecek. Ancak tüm bunların yanında birçok kalemde de asgari ücret artışlarını göreceğiz. Bu kapsamda işsizlik maaşı, 65 yaş, engelli ve bakım aylığı, staj ücretleri gibi sosyal destekler asgari ücret oranında zamlanacak.
Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. 65 yaş ve engelli aylıklarında bin 833 lira olan kişi başı gelir sınırı 2 bin 835 liraya, evde bakım desteğinde 3 bin 666 lira olan kişi başı gelir sınırı 5 bin 671 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.
Kıdem tazminatında da tavan fiyat 10 bin liranın üzerine çıkacak. Prim borçlanmalarında ise en düşük rakam 100 lirayı aşacak. Genel Sağlık Sigortası (GES) ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için de rakamlar değişti. İşte yeni asgari ücretin diğer kalemlere yansıması…
Sabah’ta yer alan haberde, asgari ücretteki artış toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Asgari ücret artış oranı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 100, Temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık 74 arttı. Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
İş Kanunu'na göre çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği de aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşından ayrıca yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Mevcutta 2 bin 568 lira olan en düşük işsizlik maaşı yeni zamla birlikte 3 bin 49 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 7885 liraya yükseldi.
Bu yıl için belirlenen asgari ücret 65 yaş aylığını da (yaşlılık aylığı) artırdı. Bu yılın başında 1296 lira olarak belirlenen, temmuz ayındaki ara zamla 1684 lira olan 65 yaş aylığı 2 bin 610 liraya çıktı. Yeni yıldan itibaren asgari ücretliler ayakta tedavide günlük 223,4 lira, yatarak tedavide 167,6 lira günlük rapor parası alacak.
İşletmeler, şirketlerde staj yapan lise, üniversite öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ödeme yapılıyor. Bu yıl için 1650 lira olan stajyer maaşı yeni yıldan itibaren 2558 lira olacak. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişilerin sigorta primini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise sağlık primini kendisi ödüyor. Yeni yılda GSS primi 320 lirayı geçecek.
Emeklilik için eksik prim günü olanların doğum ve askerlik borçlanma tutarı da yükseldi. En düşük prim 106,7 lira, en yüksek prim de 799,6 lira oldu. İsteğe bağlı sigortalılıkta primi kişi belirlese de alt ve üst tavan bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si 2722 lira, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katı 63 bin 795 lira oldu. Genel Sağlık Sigortası primi 332 liraya çıkarken, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3218 liraya çıktı. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılmak üzere çalışanların brüt maaşından yüzde 3 kesinti yapılmakta. 45 yaş altı çalışanların işverenlerce sisteme dâhil edilmesine olanak veren sistemle otomatik BES'te yapılan kesinti tutarı da yükselecek.