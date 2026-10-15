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Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nın taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirlemeye ve bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik karar alma yetkisini düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte taksitli alışverişleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği...

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete de yayımlandı 1

SÜRELERİ BELİRLEMEYE VE EK SINIRLAMALAR GETİRMEYE YETKİLİ

Düzenleme ile konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisine dair hükümler yeniden düzenlendi.

Düzenleme doğrultusunda Ticaret Bakanlığı, taksitlendirme sürelerini belirleyebilecek ve bu satışlara yönelik ek kısıtlamalar getirebilecek.

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete de yayımlandı 2

Söz konusu düzenleme, satış sonrasında belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesini ve ödemenin ertelenmesini de kapsıyor.

Bu kapsamda alınan kararlar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak ve ilgili üst meslek kuruluşlarına iletilecek.

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete de yayımlandı 3

KONUT SATIŞLARI KAPSAM DIŞI

Yönetmelik değişikliğiyle tüm ürünler için yeni bir taksit sınırı belirlenmezken değişiklikler Bakanlığın alacağı kararlarla netlik kazanacak.

Öte yandan konut satışları ise düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu.

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete de yayımlandı 4

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş taksit
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