Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte taksitli alışverişleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği...

SÜRELERİ BELİRLEMEYE VE EK SINIRLAMALAR GETİRMEYE YETKİLİ

Düzenleme ile konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisine dair hükümler yeniden düzenlendi.

Düzenleme doğrultusunda Ticaret Bakanlığı, taksitlendirme sürelerini belirleyebilecek ve bu satışlara yönelik ek kısıtlamalar getirebilecek.

Söz konusu düzenleme, satış sonrasında belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesini ve ödemenin ertelenmesini de kapsıyor.

Bu kapsamda alınan kararlar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak ve ilgili üst meslek kuruluşlarına iletilecek.

KONUT SATIŞLARI KAPSAM DIŞI

Yönetmelik değişikliğiyle tüm ürünler için yeni bir taksit sınırı belirlenmezken değişiklikler Bakanlığın alacağı kararlarla netlik kazanacak.

Öte yandan konut satışları ise düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu.