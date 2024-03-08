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Asgari ücrete ara zam iddiası! Kulisler hareketlendi, AK Partili ismin açıklamasına dikkat çekti!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.03.2024 07:37
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Seçimler öncesi emeklilere seyyanen zam iddiaları tartışılırken bir yandan da asgari ücrete temmuz ayında ara zam beklentisi oluştu. Çalışanlar yapılan açıklamaları merakla takip ederken "Asgari ücrete temmuz ayında zam gelir mi? Kulis bilgileri neler?" sorularına yanıt aranıyor. Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe son kulis bilgilerini aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi. AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ek artışta kulis bilgilerini yazdı.

Anlık Borsa

Akbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, Akbaşoğlu'nun açıklamalarında emeklilerden çok çalışanlarla ilgili kısmının dikkatini çektiğini belirtti.

Gökçe kulis bilgilerini aktardığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlanacağı üzere 2022 yılında olduğu gibi 2023’te de asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Hatta yıl sonundaki zam görece yüksek tutularak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltildi. Ancak işçiler yeni asgari ücretten daha iki maaş aldıkları dönemde yani ilk iki ayın sonunda ücretin yüzde 11.53’ü enflasyon karşısında eridi. Yılın ilk yarısı boyunca da bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor."

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"Her ne kadar mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği yazsa da, Türkiye Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci artış meselesini konuşmaya başlayacak."

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